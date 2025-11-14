Фестивал „“МАМА, ТАТЕ И АЗ – НИЕ СМЕ СУПЕРСЕМЕЙСТВО“!
Внимание! Искате не само да се забавлявате, но и да спечелите страхотни на гради? Тогава елате на фестивала „“МАМА, ТАТЕ И АЗ – НИЕ СМЕ СУПЕРСЕМЕЙСТВО“!
15 ноември | Начало в 15:00 ч.
Руски дом в София
Докажете, че ВАШЕТО семейство е най-задружното, креативното и сплотеното! Участвайте в конкурсите, танцувайте, играйте и печелете!
Главните награди на фестивала:
Професионална семейна фотосесия – спомен за дълги години!
Билети за коледната елха и новогодишното представление – празник за цялото семейство!
Веселата настолна игра „Двусмислици“ – отличното настроение у дома е гарантирано!
Подкрепата от приятелите ви е добре дошла – колкото по-силни са аплодисментите, толкова по-гореща е атмосферата!
Участието е безплатно!
Регистрирайте се тук или се обадете на: 088 413 2553 / 089 755 5177
Елате и станете Супер Семейство 2025!