Фестивал „“МАМА, ТАТЕ И АЗ – НИЕ СМЕ СУПЕРСЕМЕЙСТВО“!

Внимание! Искате не само да се забавлявате, но и да спечелите страхотни на гради? Тогава елате на фестивала „“МАМА, ТАТЕ И АЗ – НИЕ СМЕ СУПЕРСЕМЕЙСТВО“!

📅 15 ноември | 🕒 Начало в 15:00 ч.

📍 Руски дом в София

👨👩👧 Докажете, че ВАШЕТО семейство е най-задружното, креативното и сплотеното! Участвайте в конкурсите, танцувайте, играйте и печелете! 🏆

✨ Главните награди на фестивала:

📸 Професионална семейна фотосесия – спомен за дълги години!

🎫 Билети за коледната елха и новогодишното представление – празник за цялото семейство!

🎲 Веселата настолна игра „Двусмислици“ – отличното настроение у дома е гарантирано!

👏 Подкрепата от приятелите ви е добре дошла – колкото по-силни са аплодисментите, толкова по-гореща е атмосферата!

💡 Участието е безплатно!

📲 Регистрирайте се 👉 тук или се обадете на: 088 413 2553 / 089 755 5177

Елате и станете Супер Семейство 2025!

