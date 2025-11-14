Фестивал „“МАМА, ТАТЕ И АЗ – НИЕ СМЕ СУПЕРСЕМЕЙСТВО“!

Внимание! Искате не само да се забавлявате, но и да спечелите страхотни на гради? Тогава елате на фестивала „“МАМА, ТАТЕ И АЗ – НИЕ СМЕ СУПЕРСЕМЕЙСТВО“!

15 ноември | Начало в 15:00 ч.

Руски дом в София

Докажете, че ВАШЕТО семейство е най-задружното, креативното и сплотеното! Участвайте в конкурсите, танцувайте, играйте и печелете!

Главните награди на фестивала:

Професионална семейна фотосесия – спомен за дълги години!

Билети за коледната елха и новогодишното представление – празник за цялото семейство!

Веселата настолна игра „Двусмислици“ – отличното настроение у дома е гарантирано!

Подкрепата от приятелите ви е добре дошла – колкото по-силни са аплодисментите, толкова по-гореща е атмосферата!

Участието е безплатно!

Регистрирайте се тук или се обадете на: 088 413 2553 / 089 755 5177

Елате и станете Супер Семейство 2025!

