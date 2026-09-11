Евровизия 2027 в Бургас: Как градът и регионът се подготвят за туристите

Заместник областният управител Георги Маджаров говори за транспорта, сигурността, настаняването и подготовката за конкурса

Обявяването на Бургас за домакин на Евровизия през 2027 г. дойде като изненадващо решение, което породи много въпроси както у нас, така и в цяла Европа. Ще се справи ли градът? Има ли необходимата инфраструктура и транспорт? На тези въпроси ни отговори заместник областният управител на Бургас Георги Маджаров в интервю по време на откриването на фестивала „Вкусовете на България“ в Бургас.

Голяма новина за Бургас е домакинство на Евровизия 2027. Наред с позитивните емоции се появиха и притеснения. Как ще се подготви градът и регионът за очаквания поток от туристи през май?

Георги Маджаров: Целият бургаски регион ще може да поеме този поток от туристи. Също мога да споделя как държавата възнамерява да се подготви.

Доста държавни служители ще бъдат командировани на територията на областта. Сигурността ще бъде подсигурена, както ще бъде увеличен и съставът от държавните служители и на митническите пунктове, с цел да бъде осигурено безпрепятственото преминаване през границите.

Бизнесът и обществото са готови да посрещнат потока от туристи. Силно се надявам всички туристи да не бъдат съсредоточени само на територията на град Бургас, а и в целия регион.

Смятам, че имаме много какво да покажем. Кметове на останалите общини също са готови да посрещнат тези хора и имат огромното желание да се представят подобаващо.

След обявяването на Бургас за домакин на Евровизия имаше притеснения и за евентуалното рязко увеличение на цените за настаняване. Има ли план как да бъде избегната спекулата?

Георги Маджаров: Уверявам ви, че сама по себе си конкуренцията ще бъде регулиращ фактор. Ако няма паника и не се бърза в тази посока, всичко ще бъде наред.

Ние като държава ще се постараем да следим за спекула, както и за незаконосъобразни и порочни практики от страна на търговците.

Що се отнася до частни лица, които се опитват да създадат някаква спекула, хотелите и легловата база е изключително голяма в целия регион и това ще регулира цените.

Разполага ли Бургас и областта с необходимата транспортна инфраструктура, за да посрещнат очаквания поток от чуждестранни посетители?

Георги Маджаров: Инфраструктурата е налична и е в добро състояние. Това, което ние ще направим в тази посока, е да засилим линиите за междуградски транспорт.

Това е обсъдено с кметовете на другите общини, в които също ще има почиващи и заети места.

Отделно, в момента обсъждаме с Турция и възможността за Ro-Ro ферибот, като така планираме да обезпечим и преминаването по морска граница.

Разполагаме с летищата в София, Варна и Бургас, включително и с възможностите на Истанбул. Смятам, че с една добра и стегната организация всичко ще бъде повече от наред.

Чака ни много работа. Няма да е лесно.

Домакинството на Евровизия 2027 ще бъде едно от най-значимите събития за Бургас през следващите години. То поставя сериозни задачи пред местната и държавната власт, бизнеса и туристическия сектор. Подготовката вече е започнала, а голямото предизвикателство ще бъде Бургас да се представи подобаващо и да превърне интереса към конкурса в основа за дългосрочен туристически и икономически растеж.

Статия на Иван Златанов

Снимки на Кирил Александров