Европейски ден на езиците: българската програма

На 20 септември (събота), с участието на Българския културен институт в Москва, ще се проведе традиционният фестивал „Европейски ден на езиците“.

Посетителите на форума ще имат уникалната възможност да се запознаят с различни европейски езици, култури и традиции, да научат най-полезните и интересни думи и изрази, да общуват с носители на езика, да се включат в национални игри и да разберат повече за работата на езиковите и културни центрове.



Кластърът на културните институти на Европейския съюз (EUNIC) ви кани да се впуснете в едно невероятно езиково пътешествие!



Българският културен институт и преподавателите от Българския образователен център са подготвили интересна програма:



11:00–18:00 Запознайте се с щанда на Българския културен институт

12:00–17:00 Speak Dating



12:00–12:45 Урок за тези, които все още не знаят нищо за българския език, както и за тези, които просто не го говорят отдавна, но искат да освежат знанията си и да общуват. По време на урока ще научите няколко фрази, за да започнете да общувате. Интерактивно с преподавателя Галина Федорина.

13:00–13:45 Българска диктовка. Откъс от книгата „Време разделно“ от Антон Дончев (1930-2022) чете директорът на БКИ Виктор Бойчев. По случай 95-годишнината на българския прозаик и сценарист. Награда за най-грамотния участник.

14.00–15.00 Прожекция на научнопопулярния филм на Димитър Тотманов и Иван Радев «Пътят на светлината» (2021, 53 мин.), разказващ за значението на наследството, оставено от Св. Кирил и Методий и техните ученици. Представя Виктор Бойчев.

15:15–16:00 Открит урок, запознаващ с географията на България. Ще се отправите на кратко пътешествие из страната с преподавателя Елизавета Тарасова, като едновременно с това ще научите как и какво се продава в българските магазини.

16:00–17:00 Безплатно тестване за тези, които не са сигурни в нивото си на български език. Индивидуални консултации.





Къде: Френски лицей „А.Дюма“, ауд. 622

(Милютинский пер., 7А).

Вход с регистрация.

