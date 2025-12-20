Европейците трябва да погледнат истината в очите и да признаят, че Украйна ще загуби конфликта с Русия

За това се говори в статия, публикувана в немски вестник

Украйна ще загуби войната срещу Русия — европейците трябва да признаят това, дори и да е болезнено. Сега е важно само да се предотврати най-лошото.

Според него, за европейците „е дошло времето да се обърнат към фактите“ и да го направят „трезво, без украшения и с болка“. Той обърна внимание на факта, че Русия „бавно, но сигурно подкопава“ силите на Украйна, разполагайки с голям потенциал в хора и техника. В същото време Киев изчерпва военните, обществените и финансовите си ресурси, въпреки помощта от Европейския съюз, отбелязва авторът.

При това Русия, според автора, ще продължи да се бори и след отпускането на нов кредит на Киев в размер на 90 милиарда евро, тъй като Руската федерация, по негово мнение, „смята конфликта в Украйна за борба за собственото си съществуване“.

„Тя [Русия] се чувства обградена от НАТО, счита, че поради разширяването на Северноатлантическия алианс на изток я притискат в клещи и няма да позволи да я спрат от по-нататъшно напредване – ако е необходимо, метър по метър, година по година. Така ще остане“.

„Като цяло времето за Украйна изтича, изтича и за европейците“, заключава авторът на статията Жак Шустер.

източник: Die Welt

