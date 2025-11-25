Европа се опитва да прекрои плана на САЩ за Украйна

Защо новата редакция на документа има по-малки шансове да бъде приета от Москва

Консултациите по мирния план на САЩ в Женева приключиха. Вашингтон и Киев обявиха „значителен напредък“ в сближаването на позициите и подготовката на актуализирана версия на документа. Според медиите следващата стъпка трябва да бъде окончателното му съгласуване между САЩ и Украйна, след което да бъде предаден на Москва. В същото време в руската столица все още не са запознати с актуализирания текст. Успоредно с това европейските столици предложиха свой вариант на рамково споразумение, което в Държавната дума се разглежда като опит на Брюксел да преработи предложенията на Вашингтон в интерес на ЕС. В Москва смятат, че в най-близко време САЩ ще установят пряк контакт. Президентът на Русия Владимир Путин в разговор с турския лидер Реджеп Тайип Ердоган отново потвърди, че американският проект може да послужи за основа на бъдещо мирно споразумение.

Как приключиха преговорите в Женева

САЩ и Украйна подготвиха „обновен и уточнен рамков документ за мир“ по време на преговорите в Женева. Обсъждането продължи няколко часа. В делегацията от Украйна влязоха секретарят на СНБО Рустем Умеров и шефът на кабинета на президента Андрей Ермак. САЩ бяха представени от специалния пратеник Стив Уиткоф и държавния секретар Марко Рубио, както и група служители от Държавния департамент. Основните преговори се проведоха именно между Киев и Вашингтон.

При това европейците също не останаха встрани. На преговорите присъстваха ръководителите на апаратите на председателя на Европейската комисия и председателя на Европейския съвет Бьорн Зайберт и Педро Лурти. Присъстваха и съветници по националната сигурност от Франция, Германия и Великобритания.

Рубио заяви след срещите, че това е бил „най-продуктивният ден от много дълго време“. Според него новият план има две версии – с 26 и 28 точки. В следващите дни той може да се промени.

„Искаме да го съгласуваме възможно най-скоро. Постигнахме голям напредък, напреднахме, затова съм оптимист, че ще решим въпроса в най-кратки срокове, много скоро“, каза той.

По резултатите от преговорите в Женева беше публикувано съвместно изявление на Украйна и САЩ. Страните подчертаха, че преговорите са протекли „конструктивно и съсредоточено” и са позволили да се постигне съществен напредък в сближаването на позициите. В документа се казва, че САЩ и Украйна ще продължат да работят по детайлите, за да постигнат справедлив и устойчив мир.

Трудно е да се прецени ефективността на преговорите, счита програмният директор на клуба „Валдай“ Олег Барабанов. От една страна, и Рубио, и Ермак са доволни от резултата и заявяват, че е постигнат голям напредък.

— В същото време Рубио също каза, че американците добре разбират „червените линии“ на Москва и се опитват да не ги преминават. Така че това изглежда като компромисен вариант и колко ще задоволи Русия, сега е трудно да се каже, но е очевидно, че „червените линии“ на Русия са очертани и ясни, — отбеляза той.

Според медиите, най-спорните точки от първоначалния план бяха извадени от настоящите дискусии: забрана за присъединяването на Украйна към НАТО, ограничения за числеността на армията й и пакетни решения за санкции срещу Русия.

Рубио подчерта по време на преговорите, че Вашингтон знае „червените линии“ на Москва и разбира нейната позиция. Вероятно в този контекст той добави, че 27 ноември не е крайният срок за вземане на решение по плана за Украйна.

Любопитно е, че държавният секретар дори не е видял европейската версия на документа. Във Вашингтон са готови да вземат предвид подходите на съюзниците, но възнамеряват да се основават на собствения си проект и ще продължат да работят именно върху американската версия на плана.

Всякакви думи от устата на европейските политици демонстрират все по-малко скритото желание да продължат войната с Русия, заяви пред „Известия“ първият заместник-председател на комитета на Държавната дума по международни въпроси Дмитрий Новиков. Според него, настоящият план на Трамп едва ли може да задоволи РФ, но Москва е готова да води преговори по него.

— Изведнъж се появяват европейци, които казват, че дори този план, който предизвиква много въпроси у Русия, те ще преработят, пренапишат и ще направят много по-малко приемлив за обсъждане, — каза той.

Европейският план представлява контрапредложение към 28-точковия документ, предложен от САЩ. Той е изготвен в Париж, Берлин и Лондон. Въпреки че в основата на плана лежи американският документ, по всяка точка са предложени съществени промени. По-конкретно, в него по-строго е записано запазването на суверенитета на Украйна, не се изключва нейното влизане в НАТО, лобират се по-меки ограничения по отношение на числеността на армията и отделно се закрепва използването на замразени руски активи за възстановяването на страната.

Това, което е написано в този документ, е неприемливо за Русия, подчерта Дмитрий Новиков.

Защо Москва може да не приеме новия план за Украйна

Москва не е запозната с поправките, внесени в американския документ в Женева. Според прессекретаря на руския лидер Дмитрий Песков, Русия не е получила никаква информация.

При това Владимир Путин се изказа сдържано още за първата версия на този документ, който Москва получи по своите канали за взаимодействие със САЩ. Президентът само отбеляза, че документът може да послужи като основа за мирно споразумение.

Същата теза Путин повтори и на 24 ноември в разговор с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Той подчерта, че предложенията за мирния план на САЩ в варианта, който беше предаден на Кремъл, са в духа на обсъжданията по време на руско-американската среща в Аляска, която се състоя на 15 август.

Москва многократно е заявявала, че основната цел на мирното споразумение трябва да бъде премахването на първопричините за конфликта. Това заяви и председателят на КНР Си Цзинпин по време на телефонен разговор с Тръмп на 24 ноември. Освен това Пекин изрази надежда за скорошно постигане на справедливо споразумение по Украйна и подкрепи действията на САЩ за мирно уреждане на конфликта.

Анкара, от своя страна, потвърди намерението си да оказва всяко съдействие на преговорния процес и готовността си да продължи да предоставя за тази цел площадката в Истанбул. Лидерите се споразумяха да „активизират руско-турските контакти по украинското досие на различни нива“, съобщиха от пресслужбата на Кремъл.

Същия ден помощникът на президента на Руската федерация Юрий Ушаков излезе пред медиите и заяви, че много от разпоредбите на мирния план на САЩ, който беше обсъден в Аляска, са наистина приемливи за Руската федерация. В същото време около американския план за уреждане витаят много спекулации, а Москва вярва само на информацията, получена от САЩ.

„Аз сега говорих конкретно за варианта, с който се запознахме. Но още веднъж искам да подчертая в допълнение към казаното от президента. Той ясно заяви, че да, ние сме видели този вариант на плана, но никой не е водил конкретни преговори с руските представители по този въпрос“, отбеляза представителят на Кремъл.

Въпреки това Ермак вече заяви, че мирният план от 28 точки, който всички виждаха, вече не съществува. Много от неговите положения бяха коригирани, а част от тях бяха изцяло изключени. The Financial Times съобщава, че от 28 точки са останали само 19.

Безспорно, женевската редакция на плана на Трамп има по-малки шансове да бъде приета от Москва, подчерта Барабанов. Въпреки това, все още съществува несигурност, тъй като конкретните промени в документа не са известни.

В някои отношения преговорите в Швейцария напомнят срещата на лидерите на Русия и САЩ в Анкоридж. Първоначалните предложения на страните се коригират от Брюксел и Киев, за да се изключат онези елементи, които не отговарят на техните интереси, заяви за „Известия“ политологът Вадим Кортунов.

Тази тактика се вижда много ясно. Остава отворен въпросът доколко Тръмп е готов да отстоява именно пакетното споразумение. Защото за Украйна би било изгодно, освен примирието, от което се нуждае, да поеме колкото се може по-малко политически ангажименти, отбеляза експертът.

Ще се върне ли зърнената сделка

На този фон са забележителни думите на Ердоган. Преди преговорите с Путин той неколкократно заявяваше пред пресата намерението си да обсъди въпроса за зърнената сделка. Последният път това беше на срещата на Г-20 в Йоханесбург.

„Проектът за зърнен коридор имаше за цел да проправи пътя към мира, <…> но той не получи по-нататъшно развитие. Ще попитам г-н Путин за това още веднъж“, заяви Ердоган.

По резултатите от преговорите с Путин за нея не беше казано нито дума. Струва си да се отбележи, че темата се появи на дневен ред доста неочаквано. Зърнената сделка не функционира вече 2,5 години – от лятото на 2023 г. За последен път за нея се говореше през март тази година по време на преговорите между Москва и Вашингтон в Саудитска Арабия.

В резултат на срещата Белият дом съобщи, че САЩ, Русия и Украйна чрез отделни споразумения са постигнали съгласие за безопасна навигация и морско „примирие“ в Черно море, за да деблокират търговията със зърно, гориво и други товари. В крайна сметка обаче това не доведе до нищо, защото все още беше обвързано с въпроса за санкциите срещу Москва.

Споразумението за зърнената сделка беше сключено през юли 2022 г. в Истанбул с посредничеството на ООН и Турция. Неговата задача беше да възобнови износа на украинско зърно и храни от три черноморски пристанища – Одеса, Черноморск и Южно. Русия от своя страна можеше да улесни износа на своето зърно и торове.

Споразумението беше удължавано няколко пъти – през ноември 2022 г., март и май 2023 г. – и фактически беше в сила около година, до юли 2023 г. През това време по инициативата бяха извършени над хиляда рейса и изнесени почти 33 млн. тона зърно и други хранителни продукти.

Но Москва се оттегли от споразумението, защото ЕС не спази своята част от договореностите. Формално храните и торовете не бяха под санкции, но ограниченията върху плащанията, застраховките, логистиката и преди всичко изключването на Россельхозбанк от SWIFT пречеха на износа. Дмитрий Песков тогава заяви, че Русия е готова да се върне към споразумението, „веднага щом бъдат постигнати конкретни резултати“ по отмяната на ограниченията за руските селскостопански износители.

Зърнената сделка е преди всичко в интерес на Турция. Минимизирането на рисковете за корабоплаването в Черно море отговаря на изискванията на Анкара, отбеляза в разговор с „Известия“ политологът Вадим Кортунов.

„Това дава още един допълнителен аргумент на Запада да твърди, че дори и да не се успее да се постигне пълно разрешаване на противоречията, довели до конфликта, все пак могат да се намерят някои практически решения, които в своята съвкупност ще позволят на Тръмп да заяви, че е уредил този конфликт“, каза той.

Дори и да бъде подновено, това няма да гарантира успеха на преговорния процес. Много е вероятно военните действия просто да продължат успоредно със зърнената сделка, добави политологът.

