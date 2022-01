Ето как смелите руски жени „стопиха“ ледовете на Богоявление през 2022!

Ниските температури тази година не попречиха на православните вярващи в Русия да се потопят три пъти в ледени води и да се прекръстят.

Рускините, както обикновено, показаха изваяни тела и се изкъпаха в светените води на реки и езера в цялата страна. Вижте как изглеждаше Богоявленското къпане в Русия в нашата галерия. Иван Макеев/“Комсомолская правда“/Global Look Press Иван Макеев/“Комсомолская правда“/Global Look Press Иван Макеев/“Комсомолская правда“/Global Look Press Иван Макеев/“Комсомолская правда“/Global Look източник: RUSSIA BEYOND БЪЛГАРИЯ