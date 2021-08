Ето го музикалният плейлист на Путин

От Моцарт и Чайковски до Abba и Висоцки – събрахме любимите песни на Владимир Путин в един президентски плейлист.

„Концерт за пиано и оркестър №1“ на П. Чайковски и „Симфония №40“ на Моцарт

Президентът на Русия нееднократно е признавал, че обича класическата музика. По-специално, сред любимите му композитори е Чайковски и неговото произведение „Концерт за пиано и оркестър №1“.

„Харесвам и съвременна музика, и т.нар. популярна класическа музика. Но не много сложна, защото трябва да си добре подготвен слушател. Но традиционните класически произведения на любимите автори в света – обичам да ги слушам“, каза Путин в интервю след ежегодната си голяма пресконференция през 2018 година.

Сред любимите композитори на президента са и Шуберт, Моцарт, Лист, Шопен, Бетовен и Брамс.

Марк Бернес, „С какво започва родината“ („С чего начинается Родина“)

Годината е 2010, градът – Санкт Петербург. В Ледения дворец тече благотворителен концерт в подкрепа на онкоболни деца. В залата са Шарън Стоун, Моника Белучи, Мики Рурк, Ален Делон, Орнела Мути и десетки други западни звезди. Едни танцуват, други пеят и четат стиховете на руския поет Сергей Есенин за брезите.

Към края на събитието на сцената излиза и Путин (по онова време той е министър-председател на Русия) и започва да свири на роял мотиви от известна съветска песен на композитора Венямин Баснер по текст на Михаил Матусовски от филма „Щит и меч“ от 1968 година. Текстът на песента е следният:

С чего начинается Родина?

С картинки в твоём букваре,

С хороших и верных товарищей,

Живущих в соседнем дворе.

А может она начинается

С той песни, что пела нам мать,

С того, что в любых испытаниях

У нас никому не отнять.

(С какво започва Родината?

С картинките в твоя буквар

С добрите и верните приятели,

живеещи в съседния двор.

Или може би започва

С песните, които ни е пяла мама.

С това,че при всякъкви изпитания

никой не може да ни я отнеме.)

Днес това е една от най-известните патриотични песни за Русия. Още от годините на СССР учениците пишат съчинения на тема „С какво започва родината“. Това име носят и конкурси за рисунки, песни и дори сериали.

Луис Армстронг, „Боровинков хълм“ (Blueberry Hill)

На същия благотворителен концерт в Санкт Петербург, освен че изпълнява патриотична песен на роял, Путин се проявява и пее и то известна песен на Луис Армстронг. Независимо от явния руски акцент, цялата зала го аплодира бурно.

А през 2011 г. на женски форум Путин признава, че е почитател на джаза като цяло.

Леонид Утьосов, „Московски прозорци“ („Московские окна“)

Президентът на Русия демонстрира умението си да свири на роял и в резиденцията на китайския президент Си Дзинпин през 2017 година. Путин вижда инструмента на път към залата за преговори и решава да посвири на него мотив от песента „Московски прозорци“ – най-известното изпълнение на Леонид Утьосов:

Я любуюсь вами по ночам,

Я желаю, окна, счастья вам…

Он мне дорог с давних лет,

И его яснее нет —

Московских окон негасимый свет.

По-късно президентът признава, че роялът е бил разстроен, а самият той не е мислел, че видеото с изпълнението му ще бъде публикувано.

„Но няма нищо страшно. Смятам, че не ви разочаровах“, каза Путин, цитиран от „Лента“.

Abba – Gimme Gimme Gimme

През 2009 г. The Guardian, цитирайки свои собствени източници, предаде, че Владимир Путин е и почитател на Abba, но заради разпадането на групата още през 1980-те, за него веднъж уж организирали таен трибют концерт с участието на британската група Bjorn Again.

Според информацията групата изпълнила за Путин 15 песни на Abba, включително Waterloo, Gimme Gimme Gimme и Dancing Queen.

Тогава говорителят на президента Песков отрече Путин да е присъствал на подобен таен концерт. През 2018 г. Песков разказа, че Путин наистина харесва „някои песни“ на Abba, като Gimme Gimme Gimme може би е една от тях.

Beatles – Yesterday и Let it be

През 2003 г., преди концерта си на Червения площад, Пол Макартни се среща с Владимир Путин в Кремъл – тогава той лично изпява на президента Let It Be, тъй като държавният глава не успява да присъства на концерта.

Президентът е възхитен и определя изпълнението на Макартни като „глътка свобода“.

За любовта на Путин към Beatles през 2009 г. разказва и Димитър Песков – според него руският президент обича Beatles дори повече от Abba.

А през май 2020 г. британският вестник Daily Express съобщи, че руският президент има още една любима песен на ливърпулската четворка – Yesterday.

Любэ, „Носи ме, река“ („Ты неси меня река“)

За първи път Русия разбира, че Путин е почитател на руската рок-група, която вече от повече от 20 години пее за руската природа, за тежкия войнишки живот и дори за Кримския мост, още през 2002 година. Тогава президентът посещава концерт на групата в Сочи, а след това кани участниците в резиденцията си.

„Момчетата пеят за нас, за нашия живот, правят го находчиво, на разбираем език. Много им благодаря за това“, казва държавният глава.

След това той нееднократно е хвалил групата и я поздравява с рождения ден солиста ѝ Николай Расторгуев, казвайки, че песните му са станали „култови за няколко поколения слушатели“.

Владимир Висоцки, „Диалог пред телевизора“ („Диалог у телевизора“)

По време на изказванията си президентът на Русия нееднократно е цитирал песни на известния съветски бард. Сред тях са „За честта на шахматната корона“ („Честь шахматной короны“), „Песничка за слуховете“ („Песенка о слухах“) и „Диалог пред телевизора“ („Диалог у телевизора“) със знаменития цитат „Къде са парите, Зин?“ („Где деньги, Зин?“)

Политологът Глеб Павловски също свидетелства за любовта на президента към творчеството на Висоцки.

„Той (Путин) има осъзнато или неосъзнато влечение към Висоцки. Той много обича Висоцки“, разказва Павловски.

Всички песни от плейлиста можете да чуете в профила на Russia Beyond в Spotify.

източник: RUSSIA BEYOND