Естетическата акупунктура може ли да замени традиционните начини за корекции? Иновация, базирана на хилядолетно знание преобръща идеята за красота и естетика
Много може да се каже за акупунктурата.
Това е практика, която съществува от хиляди години и се прилага не само в Китай, но и по целия свят. Както при всяка практика, и тук има място за развитие, усъвършенстване и нови открития — от нови акупресурни и нервни точки до нови методи на приложение.
Затова днешното интервю е специално. Екипът на Novinata.bg имаше невероятната възможност да проведе разговор с единствената и неповторима Аманда Шейл – главен изпълнителен директор и основател на AcuRegen, международно признат специалист и лидер в своята област.
AcuRegen е академия, посветена на нов стил козметични процедури – акупунктурен лифтинг на лицето. Клиниката стъпва върху дългогодишни изследвания и постоянна практика не само в областта на акупунктурата, но и в сътрудничество с пластични хирурзи и реални пациенти. От създаването на нови, уникални и патентовани игли за този вид терапия до разработването на продукти, подпомагащи възстановяването след процедурите – Аманда има всичко.
Затова сме горди да споделим това интервю с вас. Да започнем.
Жаклин: Да започнем, става ли?
Аманда: Да! Хайде да го направим!
Жаклин: Много ме интересува това, с което се занимавате, защото никога не съм срещала човек, който прави това, което правите вие. Бих искала да ви попитам как открихте тази страст и вдъхновение да правите това, което правите? Как се зароди идеята за акупунктурата?
Аманда: Всъщност това е доста интересна история. Учих при трима преподаватели, и по време на обучението ми много от нещата, които казваха, бяха свързани с красотата, кожата, паметта – доста любопитни теми, които не очаквах, когато започнах да изучавам китайска медицина. Това събуди любопитството ми, и един ден, когато бях на четиридесет години, седях във фризьорски салон. Не знам дали сте забелязвали, но осветлението там е ужасно – погледнах се в огледалото и си казах: „О, Боже мой!“ Изглеждах ужасно и реших, че трябва да започна да прилагам това, което вече знаех. Така започнах да експериментирам с игли.
По това време няколко души започваха да проявяват интерес към иглотерапията на лицето за красота – дълбока практика, която съществува от хиляди години. Но идеята винаги е била не просто за външна красота, а за здравето на кожата и духа, защото именно така се изразява истинската красота – чрез начина, по който се чувстваш и държиш.
Аманда: Започнах да пробвам различни неща и когато получих квалификацията си, вече бях готова да преподавам. Но тогава почти никой не разбираше какво означава козметична акупунктура. Така започна моето пътуване, което продължава вече повече от 25 години. С времето хората започнаха да проявяват интерес, особено след като се появи дермаролерът и идеята за микроиглите стана по-позната.
Жаклин: О, да, познавам това устройство.
Аманда: Да, именно. От продажбата на ролерите се печелят пари, но и се видя, че това е ефективна, основана на доказателства техника. Все пак, с козметичната акупунктура резултатите са много по-дълбоки и трайни. Така методът, който разработих през годините, започна да се оформя. Мисля, че най-голямата стъпка напред за мен беше създаването на собствените ми интрадермални игли.
Жаклин: Да, точно това щях да ви попитам – за иглите.
Аманда: В началото използвах материали, които просто бяха налични. Това обаче повдигна въпроси за безопасността и комфорта, а и процедурите отнемаха много време. Постепенно това ме доведе до идеята да създам свой собствен тип игли.
Жаклин: Иглите, които сте създали, различават ли се от стандартните игли за акупунктура?
Аманда: Да, различни са. Процесът по патентоване беше дълъг, но разликата е в това, че те имат плоска задна част.
Жаклин: Да, видях ги.
Аманда: Точно така – основата им е плоска.
Жаклин: Краят им е плосък, за разлика от стандартните игли.
Аманда: За мен беше важно да мога да ги поставям сама върху лицето си, използвайки пръстите си, за да имам по-добър контрол. Освен това са изключително остри. Не съм сигурна дали имам под ръка, за да ви покажа… О, да, ето една. Те са супер остри. Обикновените игли за акупунктура имат дръжка, нали? И това често пречи.
Жаклин: Да, пречат, защото са дълги.
Аманда: Точно така. В резултат лицето започва да изглежда като таралеж, което ограничава възможностите. Хората не обичат иглите да се разместват. Така че с моите игли това се избегна – те са по-удобни, безопасни и практични. Отваряш опаковката, подготвяш лечението и можеш да работиш спокойно. Ако погледнете внимателно, ще забележите, че имат съвсем малко ръбче за захващане.
Жаклин: О, уау! Те наистина изглеждат различно.
Аманда: Да, изключително малки са. Обикновените интрадермални игли са предназначени за задържане в кожата, понякога пациентите дори се прибират с тях. Но защото са толкова миниатюрни, не са подходящи за лицето. Моите обаче могат да се поставят и изваждат само с пръсти – по-бързо и по-удобно. Освен това са с много добро качество, така че не причиняват болка. Хората често се страхуват от игли, но тези са толкова фини, че почти приличат на малки бижута.
Жаклин: Това определено е интересен начин да го кажете, но съм съгласна.
Аманда: И най-хубавото е, че не болят. Всяка игла има малка защитна етикетка, която улеснява поставянето. Виждате ли колко е малка, когато я държа в ръката си?
Жаклин: Да, много по-малка е от стандартните игли.
Аманда: Именно. Това ми позволява да използвам светлинна терапия отгоре, да поставя маска върху иглите или леко да ги потупвам, за да ги стимулирам. Дори само с леко докосване кожата започва да реагира, защото иглите са много мощни.
Жаклин: Никога не съм виждала нещо подобно. Свикнала съм само със стандартните игли, знаете ли?
Аманда: Да, точно така. Защо да използваш игла с дръжка, когато можеш да направиш същото – и дори по-добре – с нещо много по-удобно?
Жаклин: Боже, да, това е много по-добре.
Аманда: И именно този подход ми позволява да преподавам по безопасен и прецизен начин. Другите интрадермални игли просто са прекалено малки, за да се работи удобно с тях.
Жаклин: Да, точно така. Освен това има риск от разместване и разклащане на по-големите игли.
Аманда: Точно така – те се разместват. А както виждате, с тези мога да поставя няколко наведнъж, без да ги размествам, и все пак да ги стимулирам ефективно.
Жаклин: Това е страхотно. И това ме води до следващия ми въпрос. Този начин на акупунктура и лифтинг на лицето е доста различен от стандартния метод на пластичната хирургия, с който сме свикнали. Популярен ли е вече или едва сега започва да набира популярност?
Аманда: Мисля, че хората все повече искат да изглеждат като себе си, дори когато остаряват. Дори при процедури като заместване на мазнини или поставяне на стволови клетки, резултатът рядко изглежда напълно естествен. Тези неща трябва да се правят постепенно, а не наведнъж, както често се случва при пластичните операции. Работила съм с пластични хирурзи и мога да кажа, че от медицинска гледна точка операциите може да са успешни, но естетически резултатът невинаги е хармоничен — често лицето остава с видими следи от филъри или ботокс.
Също така съм помагала на хирурзи да подготвят пациенти преди операция, защото те трябва да са в по-добро здраве, а това се постига отвътре навън. Ние пък правим корекциите отвън навътре. Затова, когато клиентите идват при мен, обикновено казват: „Искам да направите това или онова“, но аз винаги обяснявам, че външната корекция трябва да бъде подкрепена и от вътрешна работа, за да бъде ефектът по-дълготраен и естествен.
Жаклин: А от гледна точка на дълготрайния ефект, по-добро ли е това от нормалната пластична хирургия? Защото знам, че филърите и ботоксът се разграждат и трябва да се повтарят многократно. И след време лицето започва да изглежда отпуснато и набръчкано.
Аманда: Аз често обяснявам това чрез метафората на „ескалатора“. В живота, когато сме здрави, сме на върха му и лесно можем да се движим нагоре. Представете си, че ескалаторът върви надолу – докато сме млади, можем да се изкачваме без проблем, но с времето започваме да се плъзгаме надолу. Целта е да се задържим в средата – да не падаме, но и да не се изтощаваме. Стареенето е непрекъснат процес, така че да, пластичната хирургия дава временен резултат и изисква повторения.
Козметичната акупунктура, напротив, има прогресивен и натрупващ се ефект. Представете си го като растение – ние го поливаме, подхранваме го, грижим се за него, за да расте здраво. Така подхранваме клетките и тялото, което с времето води до по-здрава кожа и по-свеж вид. Ефектът е кумулативен. Винаги казвам на клиентите си: „Никога няма да бъдете същите, но в най-добрия смисъл.“
Процесът е постепенен – обикновено три месеца интензивна терапия, след което преминаваме към поддържащи процедури веднъж месечно. Освен това, при пластичната хирургия ние подготвяме кожата и организма така, че след операцията, пациентите да се възстановяват по-бързо. Акупунктурата е отлична за справяне на възпаление и подуване след интервенции. Ако пациентите искат да се подложат на операция, можем спокойно да работим паралелно с техния хирург, за да се постигне по-добър и здравословен резултат.
Жаклин: Това е невероятно. Тук, в България, вероятно сте забелязали, че много млади жени започват да използват филъри и ботокс още на 18–20 години. Какво мислите за това?
Аманда: Да, това наистина е тревожна тенденция. Младите хора често се влияят от социалните мрежи, от филтрираните снимки и от нереалистичните представи за красота. Виждат лица, които изглеждат „перфектни“, но това рядко е естествен резултат. Когато започнеш да променяш чертите си още толкова млад, рискуваш да изгубиш усещането за това как изглеждаш наистина. Тялото и лицето ти все още се развиват, а всяка интервенция в тази възраст може да наруши естествения баланс.
Аз съм твърдо „за“ грижата за кожата – добрата хидратация, правилното хранене, достатъчния сън и, разбира се, методи като акупунктурата, които стимулират естествените процеси на подмладяване. Но съм „против“ агресивните процедури, които променят чертите на лицето и изтриват индивидуалността.
Жаклин: Да, напълно ви разбирам. Много от тях изглеждат еднакво.
Аманда: Именно! И това е тъжното – когато всички се стремят към един и същ модел на красота, губим разнообразието. Истинската красота идва от уникалността.
Акупунктурата работи с това, което вече имате – подчертава естествената симетрия, подобрява еластичността на кожата и ви помага да изглеждате по-жизнени. Тя не променя лицето ви, а го връща в състоянието, в което трябва да бъде.
Има и още нещо: когато иглите се поставят, те не само стимулират кожата, но и цялата нервна система. Мозъкът реагира, започва да изпраща сигнали към тялото, за да произведе повече колаген, еластин и хиалуронова киселина – напълно естествено. Това е процес, който работи в хармония с тялото, а не срещу него.
Жаклин: Много хубаво казано – „в хармония с тялото“.
Аманда: Да. И е важно да подчертая, че това не е просто козметична процедура. Когато лекуваме лицето, ние работим и с емоциите. Всяка зона на лицето е свързана с определен орган и емоция. Например, зоната около устните и челюстта често е свързана със стреса и напрежението, челото – с тревожността и мислите, очите – с черния дроб и потиснатите емоции. Когато поставям иглите, често виждам как хората буквално започват да се отпускат – не само физически, а и емоционално.
След няколко сесии лицето става по-меко, по-живо, а изражението – по-спокойно. Това е нещо, което нито филър, нито ботокс могат да постигнат.
Жаклин: Да, вярно е – ботоксът често замразява изражението, докато тук изглеждаш естествено.
Аманда: Искате ли да чуете лошата новина за това? От години предупреждавам какво ще стане след десет години – и то вече се вижда. Знаем, че филърите не се разграждат напълно. Имаме MRI изображения и сканирания, които показват, че материалът се придвижва и остава в тъканите – дори при най-„естествените“ филъри. Това уврежда фасцията, а многократните инжекции разрушават структурата на тъканите.
След десет години, а в някои случаи дори по-рано, хирурзите ще започнат да отказват подобни пациенти, защото тъканите им ще бъдат прекалено увредени. Това вече започва да се случва.
Другият проблем е, че тялото ни няма „цип“ на врата. Много хора спират да си правят процедури точно там – например актрисата Фелисити Кендъл спря ботокса и филърите, защото лицето ѝ изглеждаше младо, но шията и ръцете ѝ издаваха възрастта. При нас е различно – когато подхранваме организма отвътре навън, всичко се подобрява едновременно.
Жаклин: Винаги съм се чудила защо хората избират да си правят подобни неща.
Аманда: Знаете ли, ботоксът е едно от нещата, които могат да мигрират. Всеки човек има различна структура на кожата и тъканите – ако инжекцията попадне дори малко извън правилното място, може да засегне нерв. Това може да доведе до негово увреждане.
Когато се усмихваме или мръщим, мозъкът ни разпознава тези изражения и регистрира емоциите. Но ако лицето е „замръзнало“ от инжекциите, мозъкът не може да отчете кога човек е щастлив. Има дори изследвания, които показват, че хора, изгубили лицевата си подвижност, развиват когнитивни проблеми и нарушения в координацията между мозъка и ръцете.
Да, страничните ефекти от ботокса обикновено са временни, но рискът си остава. Най-сериозният проблем е, когато филърът попадне в кръвоносен съд – това може да предизвика некроза. Както виждате, рисковете са реални и не бива да се подценяват.
С времето ще видим още по-ясно колко сериозни могат да бъдат последиците.
Жаклин: Последното, което искам да ви попитам — тъй като това, с което се занимавате, не е типичната традиционна медицина — подкрепяте ли традиционната медицина?
Аманда: О, да, аз работя и подкрепям пластичните хирурзи. Обикновено си сътрудничим за подобряване на зоната, в която е поставена инжекцията — помагаме на кожата и на възстановителния процес като цяло. Така че, да — нашата работа е да подпомагаме възстановяването. Аз винаги вярвам, че никога не бива да казвам на някого да не прави нещо, което желае. Просто му давам информация, за да може да вземе информирано решение. Виждаме, че помагаме на хората да намалят навика, който са си създали, защото веднъж започнали — това е като бягаща пътека. Ние работим, за да им помогнем да променят подхода си или просто уважаваме решенията им и действаме съвместно. Но в повечето случаи, ако някой наистина иска да си поставя ботокс и филъри, той вероятно не е наш клиент. Наши клиенти са хората, които искат да се откажат от тези процедури.
Хората често питат и за цената. Ако се замислите за натрупаните разходи от ботокса и филърите, те са много по-високи. А за нас е трудно да рекламираме факта, че всъщност подобряваме биологичното здраве.
Жаклин: И вероятно това се дължи на факта, че процесът отнема повече време, отколкото стандартната пластична хирургия.
Аманда: Точно така. Трябва да осъзнаем, че всъщност не познаваме напълно начина, по който функционира тялото — то е изключително сложно. Ние работим с протони чрез светлинна терапия и с проводимостта на електроните в тялото, която ботоксът и филърите нарушават. Ние не искаме застой — искаме свободно движение на кръвта, подхранване на кожата, на мозъка, на целия организъм. Не искаме нищо, което да го компрометира. А хората все повече осъзнават значението на здравословното хранене, начина на живот и факта, че китайската медицина не се свежда само до иглите. Тя включва и билки, хидратация, пълноценна храна, сън, баланс и много други аспекти.
Жаклин: Да, определено. Е, нямам повече въпроси. Искам да ви благодаря, че ми позволихте да проведа това интервю и че отговорихте толкова изчерпателно на въпросите ми. Беше ми истинско удоволствие.
Аманда: И аз ви благодаря!
Снимки: Жаклин Златанова, Робърт Сарафов, AcuRegen
Текст: Жаклин Златанова
Can aesthetic acupuncture replace traditional methods of correction? Innovation based on millennia of knowledge overturns the idea of beauty and aesthetics
A lot can be said about acupuncture. It is a practice that has existed for thousands of years and has been practiced not only in China but also around the globe. And just like in every practice there’s room for improvement and new discoveries. From new pressure and nerve points to new types of acupuncture. This is why today’s interview is special. The Novinata.bg’s team had the incredible chance to sit down and hold an interview with the one and only Amanda Shayle. She is the CEO and founder of AcuRegen and internationally acclaimed professional in her field.
AcuRegen is an academy catered towards the new style of beauty procedures – acupuncture face lifting. The clinic is backed by many years of research and constant practice not only in acupuncture but also with collaboration with standard plastic surgeons and real patients. From creating new, one of a kind and patented needles for this type of acupuncture to products to help with recovery after the procedures, Amanda has it all. That is why we are proud to share this interview with you. Lets begin.
Jacqueline: Let’s get started, shall we?
Amanda: Yes! Let’s do this!
Jacqueline: I am really interested in the thing you do, because I have never really met anyone that does the things you do. So, I wanted to ask how did you find this passion and inspiration to do what you do? Like with the acupuncture how did you come up the idea for it?
Amanda: It’s quite the story, actually. I was taught by three male teachers and during my training a lot of the things they said referred to beauty, skin, memory. Quite a lot of interesting things I didn’t expect when I was learning Chinese medicine. And that started the curiosity and then one day I was in my forties sitting in the hairdresser’s salon. And I don’t know if you have been to the hairdresser, but the lighting is terrible and I looked at myself in the mirror and I thought: “Oh, my goodness me.” I looked so awful, “I really need to start thinking about what I have been learning”. So, I started playing around with needles. They were a couple of people who were beginning to look at facial needling for beauty. It’s a very long process and it has been going for thousands of years. But the contest was always skin health and shen spirit because this is how you express beauty,yeah? And the way you behave.
I began trying things out and then when I qualified, I was already ready to teach it. But then no one understood what cosmetic acupuncture was. So, and then really the journey has been going on for more than 25 years, that once people started researching the derma roller, they became more open.
Jacquline: Oh yes, I know that device.
Amanda: Yes, because there’s money to be made from selling the rollers that we realized the efficacy it’s a very good evidence-based system. But with cosmetic acupuncture you got a lot more. So, it was really just a method I’ve evolved over the years. And I think the biggest trick for me was the development of my intradermal needles.
Jacqueline: Yes, I was going to ask you about those.
Amanda: Because the materials I was using was what was available around. And it was a safety issue, a comfort issue, time consuming and that’s what happened.
Jacqueline: Are the needles that you created different from the standard acupuncture needles that are used?
Amanda: Yes, I mean they are a needle. So, when you apply for a patent it’s a a long process. But what’s different about them is its really the flat back.
Jacqueline: Yeah I saw them.
Amanda: They have a flat tap.
Jacqueline: The end is like flat unlike the standard ones.
Amanda: The key for me is to insert myself into my face. So, I can use my fingers, so that way I have more control. And they are super super sharp. I am not sure if I have some here to show you. Oh yes, let me grab one from here. They are super sharp. So, a normal acupuncture needle has a handle, okay? And they get in the way.
Jacqueline: Yeah, they do, because they are long.
Amanda: So your face ends up looking like a hedgehog. But that limits what you can do. Because people don’t like the needles to be disturbed. Yeah? So,what I am trying to is trying to open my own packet here which apparently, I have sealed way too well. And um I have actually prepared each treatment. This makes things very efficient. But if you look closely they have a tiny tiny tap.
Jacqueline: Oh, wow! They are way different.
Amanda: They are really tiny. And normal intradermal, these are the traditional method and it is for keeping in the skin. You go home with them on. But because it so tiny they are not suitable for the face. But with these, you can see them, if they fall it’s safe. You can put them in and out with just your fingers which is marginally faster. And they are very very good quality, so they don’t hurt. Because if I use long needles ,any of these , people think the needles are scary, but these smaller ones almost look like jewelry.
Jacqueline: Okay, that’s definitely an interesting way to put it. But I do agree.
Amanda: And they don’t hurt. If I take one out they come with a little protective tag to put in easier, so if I put in my arm like this, see how tiny it is?
Jacqueline: Yeah it is much smaller than the standard needles.
Amanda: Yeah, and also it means I can put light therapy on top, I can put a mask on top of the needle, I can tap it and stimulate it. And you can see that my hand is getting a bit red because these are very powerful.
Jacqueline: I have genuinely never seen anything like this before. And I’m used to just the normal needles, you know?
Amanda: Exactly, so why use a needle with a handle when you can do this and make everything way easier?
Jacqueline: God yes, this is way better.
Amanda: And really its that emersion in the subject to make it easy for me to teach in a safe way. Because the other intradermal needles are just too tiny.
Jacqueline: Yeah exactly and you also have the problem with the moving and disturbing the bigger needles.
Amanda: Well yeah, you knock them. And as you can see with these I can put very few together and not disturb them. But I can also still stimulate them very well.
Jacqueline: This is awesome. And it brings me to my next question. This way of acupuncture and face lifting is way different that the standard plastic surgery method we are used to. So my question is, is it popular or is it just starting to become known to people?
Amanda: I think people want to look like themselves when they get older. And even with fat replacement and stem cells where you regrow it means the effect cannot be natural. These things have to be done gradually and the procedures are, because of the cost, they are done all at ones. I have worked with a plastic surgeons so I can tell you, maybe in an effective successful treatment from medical perspective but from an esthetic perspective some of them will still like they have filler, botox. And also I have worked with surgeons to prepare someone for surgery because they have to be in better health which happens inside out and we do the outside with the correctional surgery. So when the clients come to my clinic they ask for the outside correction: “Oh, do this do that” but I always say that this is what they want me to do but then I need to do inside out to help the outside in work better.
Jacqueline: Also in terms of a long standing effect is it better than the normal plastic surgery? Because I know that fillers, Botox , act they degrade and have to be redone again and again. And you start to look sagged and wrinkly.
Amanda: I refer to the escalator concept, so in life we ,when are in good health we are at the top of the escalator, able to walk up the escalator. Imagine the escalator is going down, if you tried walking up when you are very young you could probably make it to the top relatively easily. But when you get older you slide down. So the concept is that I need to keep at that level where people are in the middle. Able to keep going up enough to stand in the middle. So, we are aging all the time so yes plastic surgery will need to be redone. Cosmetic acupuncture has a progressive improving effect. Imagine it like nourishing a plant, we water and look after it, we nourish the cells we nourish the body. And it has an accumulative effect. So does aging, all the insults we get from the environment create degradation of cellular health. Id love to do some more research on this. But we improve cellular health. So, it is an ongoing process, Id say three months’ worth of intense treatments and then you go to the maintenance stage which is maybe once a month. I always say to my clients “You will never be the same again but in a good way”. And with plastic surgery we prepare the skin and the health so that they will be able to heal better. After surgery we are very good at dealing with the inflammation, the swelling. If they want to go for surgery we can work alongside that process.
Jacqueline: That’s incredible. Here ,you probably have seen walking on the streets that the young women, they all have had something done to their faces.
Amanda: Do you want to know the bad news for them? It is happening now, and I have been saying this that I’ll be going to tell the future in ten years’ time. Because we now know that filler doesn’t disperse. We have MRI images and scanning that will show that it moves and it doesn’t degradate. Even the most natural ones. The threats are causing damage to the actual facia and repeated injections will disturb the tissue and so in ten year’s time, it is also happening now, the surgeons will not want to be sued. And they will refuse to work on damaged tissue because they do not want their procedures to be compromised. It is already happening.
And the other thing I will say about these procedures is that we do not have a zip on our neck. So a lot of people stop, Felicity Candle is one good example, she stopped having botox and filler because her face looked “younger” but her neck, her hands and everything else belonged to an old woman. Whereas with us, because there is no zip, when we nourish your inside out, everything improves.
Jacqueline: I have always wondered “why?” people would even do this to themselves.
Amanda: You know botox is one of those things that can migrate. Given each person has different skin and tissue so if they are having injections sometimes the needle will go into the wrong place and nerves. Think that this is actually doing damage to the nerves. When we express ourselves, when you smile or just do the smiling movement, your brain thinks you are happy. But if you freeze and your face is damaged from the injections, your brain wont be able to register when you are happy. Theres a handmap and a brainmap that are connected. And they have proven that people who are unable to move their faces, to express themselves have cognition issues and also issues with pathology between the hand and brain map. So the side effects are always a risk but they are transient because it will wear off, so that’s good at least. The biggest issue is when the filler goes into a blood vessel. That causes necrosis. As you can see there’s a lot of risks.
Longterm we really will find out how bad it will get.
Jacqueline: The last thing I want to ask you, since this is not your typical traditional medicine, do you support traditional medicine?
Amanda: Oh, I will work and support plastic surgeons. We would usually work on bettering the area the injection went into, helping the skin and all that. So, yes what we can do is work to help recovery and I always believe that I will never tell someone not to do something they want to do. I will just give them information so that they can make an informed decision. And what we see is that we help people reduce the habitual commitment they have made. Because once you start is a treadmill. So we work to help people change what they do or we respect their wishes and work alongside. But mostly if people really want to have botox and filler they are probably not our clients. The people that want to transition from that are our clients.
And people often ask about the cost. When you think about the accumulative cost of botox and filler is so much more. And it’s very difficult for us to advertise the fact that we are improving biological health.
Jacqueline: And probably it’s the fact it takes a lot longer do this than the standard plastic surgery procedure.
Amanda: You also have to realize that we don’t really know how the body works. Theres just so much involved into it. We work with protons which is light therapy, we work with conduction of electrons in the body which is what the botox and fuller will disturb. We want no stagnation, free flow of blood, nourishing the skin, nourishing the brain. We don’t want anything that’s going to compromise that. And people are really begging to understand the importance of healthy food, lifestyle and the fact that Chinese medicine is not just about the needles, its about herbs, hydration, good food, sleep, lifestyle and so much more.
Jacqueline: Yes definitely. Well, I don’t have any other questions so I’d like to say a big thank you for allowing me to this interview with you and for answering my questions so thoroughly. It was a pleasure.
Amanda: Thank you as well!
Photos: Jacqueline Zlatanova, Robert Sarafov, AcuRegen
Text: Jacqueline Zlatanova