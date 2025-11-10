Есеннен ден на отворените врати 2025 на Физическия факултет на СУ!

На 14 ноември 2025 г. (петък) от 10:00 часа Физическият факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ отваря вратите си за всички, които искат да прекарат няколко интересни и ползотворни часа, вдъхновени от науката – ученици, учители, родители, деца, студенти, изследователи и граждани.

В рамките на събитието посетителите ще могат да видят, че физиката ни отвежда най-дълбоко и най-далече в човешкото познание, че може да бъде увлекателна и интереса, че е престижна специалност с многобройни възможности за реализация в България и по света.

Обществото на обединените нации (ООН) обяви 2025 г. за Международна година на квантовата наука и технологии, а Нобеловата награда по физика за 2025 г. свързана с квантовата механика и открития, които предоставят възможности за разработване на следващото поколение квантови технологии, включително квантови компютри, квантови сензори и др. По този повод откриващата лекция на Есенният ден на отворените врати е на тема „Пътешествие в света на квантовите компютри“. Тя ще бъде изнесена от доц. д-р Боян Торосов от Института по физика на твърдото тяло (ИФТТ) при БАН, който е и ръководител на научна група към Центъра за квантови технологии към Физическия факултет на СУ. Доц. Торосов е съавтор на научна статия с проф. Джон Мартинис, един от Нобеловите лауреати за тази година.

В рамките на събитието за първи път в България ще бъде представен първият китайски документален филм, заснет в Космоса. „Синята планета през илюминатора – Шънджоу-13“ ще бъде на китайски език с английски субтитри, като премиерата се реализира с партньорството на Посолството на Китайската Народна Република в България и Института за космически изследвания и технологии към БАН.

На космическа вълна и като част от Есенния ден на отворените врати на Физическия факултет 2025 г., посетителите ще могат да разгледат и обновената Астрономическа обсерватория на Софийския университет в парк „Борисова градина“, която съвсем наскоро отново отвори врати след мащабни и продължителни реновационни дейности. Програмата там ще започне от 12 часа, като ще включва наблюдения на Слънцето (при хубаво време) и лекционна програма с научно-популярни лекции от 14 до 16 часа.

Като част от събитието посетителите ще могат също да се насладят на множество интересни научни демонстрации за всички възрасти, да посетят водещи лаборатории във Физическия факултет и да научат повече за възможностите за обучение и развитие в различни области на физиката, както и да зададат своите въпроси.

Събитието е напълно безплатно и не изисква предварителна регистрация. Очакваме ви!

Места на провеждане:

10:00 до 15:00 часа:

Физически факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“,

Адрес: бул. „Джеймс Баучър“ 5, гр, София,

карта: https://goo.gl/maps/up4usemrE3XbU7wZ7

12:00 до 16:00 часа:

Астрономическа обсерватория на СУ в парк „Борисова градина“

карта: https://www.google.com/maps/search/42.682059,+23.344511?entry=tts&g_ep=EgoyMDI1MTAxNC4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=a9a18de0-2773-4464-9b31-2340971d6088

П Р О Г Р А М А

за

Есенен ден на отворените врати 2025

на Физическия факултет на Софийския университет

14 ноември 2025 г. (петък)

от 10:00 до 15:00 часа във Физическия факултет на СУ

от 12:00 до 16:00 часа в Астрономическа обсерватория на СУ

ЛЕКЦИОННА ПРОГРАМА В ЗАЛА А205

10:00-10:10 – Откриване

Лекционен панел 1 (10:10 до 11:10 )

10:10-10:40 „Пътешествие в света на квантовите компютри“, лекция по повод Международната година на квантовата наука и технологии и Нобеловата награда по физика за 2025 г., доц. д-р Боян Торосов, Институт по физика на твърдото тяло (ИФТТ) при БАН и ръководител на научна група към Центъра за квантови технологии към Физическия факултет на СУ

10:40-11:10 „Какво ще видим, ако гледаме черна дупка със слънчеви очила?“, Цанимир Ангелов, докторант в катедра „Теоретична физика“

Лекционен панел 2 (11:30 до 12:30 )

11:30-12:00 „Лазерни методи за измерване на гравитационни вълни“, доц. д-р Иван Стефанов, катедра „Квантова електроника“

12:00 -12:30 „Да видиш невидимото: измерване на радиация чрез светлина“, Владислав Тодоров, докторант в катедра „Атомна физика“

Лекционен панел 3 (13:00 до 15:00 )

13:00 до 15:00: Премиера на „Синята планета през илюминатора – Шънджоу-13“, първият китайски документален филм, заснет в Космоса. (филмът е на китайски език с английски субтитри)

Реализира се с партньорството на Посолството на Китайската Народна Република в България и Института за космически изследвания и технологии към БАН.

10:30-15:00 Посещение на избрани лаборатории с гид

Лаборатория по Лазерна физика и приложения (А-017),

– Как се наблюдава динамиката на реални процеси в квантови системи.

– Фотоволтаична система за собствени нужди: От неефективното към ефективното.

– Как се изгражда съвременна научна инфраструктура и за какво служи тя? Представяне на „Eкстремна кохерентна светлина в средната инфрачервена и рентгеновата област като лабораторна инфраструктура (ХЕФЕСТ)“, обект от Националната пътна карта за научна инфраструктура на България 2020 – 2027.

Лаборатория по плазмени технологии, А010 (сутерен, сграда А)

(време за посещение: 30 минути)

– „Разряди при атмосферно налягане за третиране на газове, с приложение за производство на кислород на Марс“

– „Графен-съдържащи метаматериали и тяхното приложение в комуникациите“

Лаборатория по оптометрия – Б1

Лаборатория по фемтосекундна фотоника – Сграда ЛЛТ, партерен етаж

Лаборатория по Атомна и молекулна спектроскопия – сграда В, В19

Лаборатория по геофизика – сграда В, ет. 4, В68

Измерителни методи в метеорологията – сграда В, ет. 4, В58

Лаборатория с демонстрация на Атомно Силова Микроскопия (А107)

Лаборатория „Физика на елементарните частици“, А316

Учебно-научна лаборатория „Метрология на йонизиращите лъчения“, каб. В23

(ОТ 10 до 13 часа) Лаборатория А431 Експериментален практикум по „Основи на физиката“

(ОТ 13 до 15 часа) Лаборатория А429 Експериментален практикум по „Основи на физиката“

Лабораторияпо експериментална физика за работа с учители и ученици, Препараториум (сграда А, фоайе вляво и в дъното на коридора)

10:00 – 15:00 Демонстрационни щандове във фоайето на сграда „А“

Забавни физични експерименти – Демонстрации от всички области на физиката

Демонстрации от всички области на физиката Демонстрационен щанд с научни експерименти и демонстрации на плазмени източници от катедра „Радиофизика и електроника“

Демонстрации на нашите партньори от „Университет за деца“/„ScienceMeUp“

Демонстрации на Студентски клуб „Моторни спортове и състезателно автомобилно инженерство“

Светът на светлината отвътре – реално участие в експерименти, демонстрации от областта на фотониката и оптиката от катедра „Квантова електроника“ и щанд на Студентския клон на Optica към Софийския университет

ПРОГРАМА В

АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ НА СУ

в парк „Борисова градина“

(От 12:00 до 16:00 часа)

12:00 до 14:00 часа – Възможност за наблюдения на Слънцето с телескоп (при хубаво време)

14:00 до 16:00 часа – Научно-популярни лекции от преподаватели и алумни на катедра „Астрономия“ на Физическия факултет на СУ

12:00 до 16:00 часа – Щандове с научни демонстрации и възможност за обиколка на Обсерваторията с гид

