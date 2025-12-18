ЕС подкрепя възстановяването на мира по границата между Камбоджа и Тайланд

В следобеда на 17 декември 2025 г. Негово Превъзходителство Прак Сокхон, заместник министър-председател и министър на външните работи и международното сътрудничество на Кралство Камбоджа, проведе телефонен разговор с Нейно Превъзходителство Кая Калас, върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия.

Негово Превъзходителство Прак Сокхон изрази дълбоката благодарност на Камбоджа за подкрепата на Европейския съюз в различни сектори на развитието в Камбоджа, както и за предоставянето на хуманитарна помощ на разселените лица, засегнати от продължаващия въоръжен конфликт между Камбоджа и Тайланд.

Нейно Превъзходителство Кая Калас изрази съболезнования и съчувствие за жертвите сред цивилното население и за трудностите, преживени по време на тази криза. Тя потвърди готовността на Европейския съюз да предостави допълнителна хуманитарна помощ и да подкрепи мирното разрешаване на конфликта чрез диалог.

Негово Превъзходителство Прак Сокхон подчерта последователния ангажимент на Камбоджа към договореното примирие и мирния път, очертан в съвместната декларация от Куала Лумпур от 26 октомври 2025 г. Той обмени мнения с Нейно Превъзходителство Кая Калас относно развиващата се ситуация и подчерта необходимостта от прекратяване на боевете и възстановяване на мира по границата между Камбоджа и Тайланд.

