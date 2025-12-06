ЕС глобява социалната медийна платформа X на Илон Мъск със 120 милиона евро

В петък Европейската комисия наложи глоби в размер на общо 120 милиона евро (близо 140 милиона щатски долара) на платформата за социални медии X на Илон Мъск за нарушаване на задълженията за прозрачност в първото си решение за несъответствие съгласно Закона за цифровите услуги (DSA).

Това е първият път, когато изпълнителният орган на Европейския съюз издава подобно решение за несъответствие съгласно DSA, който влезе в сила през 2022 г. и влезе в пълна сила миналия февруари. Законът регулира онлайн посредниците и платформите, за да предотврати незаконни и вредни дейности онлайн и да спре разпространението на дезинформация.

Според прессъобщението на Комисията, наказанието произтича от три отделни нарушения на DSA, включително подвеждащия дизайн на функцията „синя отметка“ на X, липсата на прозрачност в нейното хранилище за реклами и невъзможността на платформата да предостави на изследователите достъп до публични данни.

Използването на синята отметка, която всеки потребител може да получи чрез плащане, за обозначаване на „проверени акаунти“, излага потребителите на измами, включително измама с представяне за друг потребител и други форми на манипулация, според Комисията.

В него се добавя, че хранилището за реклами на X не отговаря на изискванията за прозрачност и достъпност на DSA, както и че платформата не изпълнява задължението си да предоставя на изследователите достъп до своите публични данни.

Решението е резултат от официално производство, открито през декември 2023 г., за да се проучи дали X е нарушила DSA в области, свързани с разпространението на незаконно съдържание и мерки за противодействие на манипулирането на информация, за което разследването продължава.

X не е единствената американска технологична компания, подложена на сериозен контрол от Европейската комисия.

В четвъртък Комисията започна официално антитръстово разследване срещу организацията Meta на Марк Зукърбърг заради нова политика, която може да ограничи достъпа на доставчиците на изкуствен интелект до популярната услуга за съобщения WhatsApp.

Комисията обяви и ново разследване срещу Google миналия месец, след като през септември наложи глоба от 2,95 милиарда евро на интернет гиганта за нарушения на антитръстовото законодателство в сектора на онлайн рекламата.

Съединените щати многократно критикуваха регулаторните мерки на ЕС като насочени към американски компании, докато Google, Amazon и други големи фирми наскоро заявиха, че ще подадат жалби срещу последните регулаторни решения на ЕС.

