Електронна търговия в Централна Азия: растеж, предизвикателства и перспективи

Световната търговия се променя бързо и Казахстан влиза в този процес като един от лидерите в Централна Азия.

Електронната търговия вече се превърна в основния формат на работа на бизнеса с купувачите. За четири години пазарът нарасна многократно, а новите навици на потребителите преобразиха търговията на дребно. Как се развива този формат на продажби и какво означава той за икономиката на региона – в материала на аналитичния наблюдател Kazinform.

Цифровият пазар се ускорява

Според данни на QazTrade, през 2024 г. световният обем на електронната търговия достигна 6,3 трилиона долара, а делът на онлайн продажбите се приближи до 20% от цялата търговия на дребно.

— Днес около 30% от населението на планетата пазарува онлайн и този дял ще продължи да расте. В следващите години обемът на глобалния пазар на електронна търговия може да се увеличи до 8,3 трилиона долара, отбелязва управляващият директор на QazTrade Айнура Амирбекова.

Такова бързо разрастване прави електронната търговия не просто бързо растящ сегмент, а ключов елемент от бъдещата структура на световната икономика.

На фона на глобалните тенденции Казахстан демонстрира особено забележим растеж. От 2020 г. обемът на електронната търговия в страната се е увеличил седем пъти и в края на 2024 г. е достигнал 3,2 трлн тенге. Делът на онлайн продажбите е надхвърлил 14% от пазара на дребно и продължава да расте. До 2029 г. се планира този показател да се увеличи до 18,5%.

— Електронната търговия стана част от ежедневната реалност. Казахстан следва тенденциите на глобалните процеси, — отбелязва Айнур Амирбекова.

Растежът на пазара се дължи на няколко фактора: бързото разпространение на безкасовите плащания, развитието на пазарите, достъпните логистични решения и промяната в потребителските навици — купувачите все по-често избират бързината и изгодната цена.

Все повече продавачи от средния сегмент се отказват от собствените си сайтове и преминават към готовата инфраструктура на големите платформи. Днес 62% от онлайн продажбите се падат на електроника и стоки от леката промишленост, а още 38% – на стоки с масово търсене. Сегментът e-grocery (електронни хранителни стоки) вече е оформен: сред лидерите са Kaspi, Yandex Eda и Magnum.

В Казахстан за подкрепа на електронната търговия е одобрен план за развитие на електронната търговия до 2027 г.: предприемачите ще бъдат обучавани, ще бъдат актуализирани професионалните стандарти, а също така ще бъдат създадени раздели „Произведено в Казахстан“. Освен това са стартирани B2B-платформи за директни покупки на стоки от Китай, което позволява да се намалят покупните цени с 10–30%.

Ozon и Wildberries строят три фулфилмент-центра в Астана и Алмати с обща площ 291 тыс. м². Казпочта съвместно с китайските партньори реализира големи логистични проекти и стартира руско-казахска версия на JD.com.

Подготвя се и нов закон за защита на правата на потребителите, който ще установи изисквания за гаранции, връщания, достоверност на информацията и съхранение на данни за пазарите. От 2026 г. ще влязат в сила норми за предаване на данни от пазарите на държавните приходи.

Сред предизвикателствата за бизнеса са комисионните на пазарите, качеството на интернет в селските райони и сложността на митническите процедури. Министерството на търговията и интеграцията на РК счита, че целта за увеличаване на дела на електронната търговия е постижима и отбелязва, че националният каталог на стоките, който ще бъде въведен от 2026 г., ще бъде препоръчителен и няма да представлява пречка за търговията.

Регионално лидерство

Централна Азия като цяло увеличава дела на електронната търговия, но разликата между страните остава значителна. Казахстан и Узбекистан формират ядрото на регионалния електронния търговия благодарение на големите пазари, развитата финансова инфраструктура и логистика. Киргизстан и Таджикистан засега се ориентират към малкия бизнес и трансграничните поръчки, а Туркменистан остава най-затвореният сегмент с ограничен онлайн оборот.

Според оценки на IMARC Group, обемът на пазара на електронна търговия в Централна Азия през 2024 г. ще достигне 14,7 млрд. долара, което е с 32% повече в сравнение с 11,1 млрд. долара през 2023 г.

Казахстан запазва позицията си на най-голям играч в региона с пазарен обем от 7,3 млрд. долара. Узбекистан демонстрира най-високите темпове на растеж: пазарът се е увеличил от 201 млн. долара през 2021 г. до 543 млн. долара през 2023 г. Ускорението на развитието е значително повлияно от държавните програми „Цифров Казахстан“ и Стратегия за развитие на електронната търговия в Узбекистан за 2023–2027 г., както и от активното промотиране на руските пазари Ozon, Wildberries и Yandex след въвеждането на западните санкции.

Въпреки това секторът все още се сблъсква със сериозни ограничения във всички страни от региона. Високите логистични разходи, дължащи се на липсата на излаз към морето, повишават цената на доставката с 20–30%. В селските райони цифровата достъпност остава ниска: само 40% от домакинствата имат стабилен широколентов интернет.

Според прогнозите на IMARC Group, с подобряването на инфраструктурата пазарът на страните от Централна Азия може да нарасне до 50–70 млрд. долара до 2030 г. и да надхвърли 200 млрд. долара до 2040 г., създавайки над 500 000 работни места.

Икономистът и директор на Public Policy Research Center Меруерт Махмутова отбелязва, че основният двигател на регионалното лидерство е финтех.

„Онлайн търговията в Централна Азия расте с бързи темпове благодарение на развитието на платежните технологии. Казахстан заема естествено първото място като страна с най-развит финтех“, подчертава експертът.

Ако приемем общия обем на онлайн продажбите на петте страни от Централна Азия за 100%, то през 2024 г. на Казахстан се падат почти 84%. Това не е просто висок дял – това е показател за технологично предимство, което формира дългосрочните конкурентни позиции на страната.

При това експертът обръща внимание на двойствената тенденция.

„Демографията дава потенциал за по-нататъшен растеж, но покупателната способност остава сдържащ фактор. Купувачите все по-често избират онлайн, където цените са по-ниски, а обслужването е по-бързо“, подчертава Меруерт Махмутова.

Безкасовите плащания пренаписват пазара

Казахстан е сред световните лидери по използване на безкасови инструменти — делът на такива операции вече се приближава до 90%. Това създаде основа за бързо преминаване към онлайн дори в сегменти, където преди традиционният ритейл изглеждаше непоклатим.

Независимият финансов анализатор Андрей Чеботарев потвърждава тази промяна, като дава пример от собствените си наблюдения.

„Въпросът „трябва ли да се развива електронната търговия“ вече не стои – тя се разви сама. Сега проблемът е друг: как да оцелее офлайн търговията? Дори големите мебелни центрове са почти празни. За един час разходка из един от тези центрове видях само пет купувачи. При това продажбите все пак продължават – благодарение на електронната търговия“, отбелязва експертът.

Според него именно цифровите плащания са основният ускорител на растежа: те осигуряват удобство, сигурност и бързина – без тези фактори електронната търговия не би могла да навлезе толкова дълбоко в ежедневието.

Световната търговия на дребно бързо преминава към модела Retail 5.0 – етап, в който ключова роля играят изкуственият интелект, големите данни и свръхперсонализираното клиентско преживяване. Въпреки това, повечето търговци на дребно все още не отчитат основните показатели: входящ трафик, ниво на ангажираност, конверсия и причини за загуби. Според данни от глобални проучвания на NielsenIQ, намаляването на достъпността на стоките на рафта само с 3–4% може да доведе до милионни месечни загуби за компаниите.

В същото време Централна Азия остава в центъра на вниманието на глобалните и регионалните играчи. Бързият растеж на пазара, младата демография и динамичното развитие на цифровите услуги правят региона все по-привлекателен за инвеститори и големи пазари. Регионът е на прага на ускорена трансформация. За да запазят високите темпове на растеж на електронната търговия и да наваксат глобалния тренд Retail 5.0, търговците на дребно в региона трябва да инвестират не толкова в разширяване на търговските площи, колкото в технологии, персонализация и задълбочени анализи. Според оценки на експерти, компаниите, които са внедрили AI решения и са преминали към модела Retail 5.0, ще могат да увеличат маржа си с 10-15% през следващите пет години, докато играчите, които продължават да работят „на сляпо“, постепенно ще губят пазарен дял.

Офлайн пазарът под натиск

Сривовете в традиционния модел на търговия на дребно са забележими не само в големите градове, но и в регионите. На фона на високата конкуренция на онлайн магазините, офлайн точките губят основния си ресурс – стабилния поток от купувачи.

Меруерт Махмутова обяснява тази тенденция по следния начин.

„Купувачът не иска да плаща наем, който е включен в цената на стоката. Ако офлайн търговията на дребно не преразгледа стратегията си, тя ще се сблъска с фалит. Хората избират най-доброто съотношение цена-качество – независимо от канала за продажби“, отбелязва тя.

Повишаването на цените на електрониката, спортните стоки и мебелите прави пазарите още по-привлекателни. В резултат:

· традиционните магазини намаляват площите и асортимента си;

· търговските центрове губят трафик;

· бизнесът преминава онлайн, за да запази маржа си.

Точка на необратимост

Според Андрей Чеботарев пазарът вече е преминал точката на необратимост – връщане към предишния модел на търговия на дребно е невъзможно.

„Преди казвахме, че електронната търговия е част от общата търговия. Сега е точно обратното: онлайн търговията се превърна в основна форма на продажби, а офлайн търговията – само в по-малка част“, каза експертът.

Тази промяна в парадигмата променя не само структурата на търговията, но и градската среда – от разпределителните центрове до логистиката и търговските недвижими имоти.

Бурният растеж на електронната търговия създава съпътстващо структурно предизвикателство: с преминаването на продажбите към онлайн пространството се освобождават хиляди квадратни метри търговски площи, които се нуждаят от ново предназначение.

„Скоро ще трябва да решим какво да правим с тези площи. Те стават ненужни за продавачите и това вече е реален въпрос както за бизнеса, така и за собствениците на обектите“, подчертава Андрей Чеботарев.

Възможни направления за използване на освободените площи — складове за пазари, пунктове за получаване на поръчки, социални пространства, сервизни центрове и обекти извън търговията на дребно.

Казахстан навлиза в нова ера на търговията

Казахстан е на прага на дълбока преструктуриране на пазара на дребно. Развитата финтех-екосистема, цифровата зрялост на населението и високото търсене на онлайн услуги превърнаха електронната търговия в нов базов модел на икономиката. Основните задачи за най-близките години са адаптирането на офлайн търговията, развитието на логистичната инфраструктура, оптимизирането на търговските площи и поддържането на конкуренцията между пазарите.

Нашата страна не само става участник в глобалния пазар на електронната търговия, но и формира собствена зона на влияние в Централна Азия, задавайки тон на развитието на цифровата търговия в региона.

автор: Ержан Утепкалиев

източник: www.inform.kz

