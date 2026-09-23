Елегантни рокли, естествени перли и специални гости на „Кралица на Бургас 2026“

Интересни гости сред публиката и журито ще бъдат част от тазгодишното издание на „Кралица на Бургас 2026“. Собственичката на националния конкурс „Мис България“ Ирина Папазова отново ще присъства лично на събитието и ще даде своя глас при избора на новата носителка на короната. Сред специалните гости ще бъде и миналогодишната победителка Теодора Димова, която след успеха си в Бургас завоюва и трето място на националния конкурс „Мис България“.

Един от най-впечатляващите моменти на вечерта ще бъде финалният тур, в който претендентките за короната ще дефилират с елегантните рокли на Модна къща „Тонена“, дело на дизайнера Стойка Хаджиева-Новкова. Официалните им визии ще бъдат допълнени от естествените перли на SWAN Pearls, които ще придадат допълнителна изисканост и блясък на дефилето.

За грима на участничките ще се погрижи Теодора Калчева, а прическите им ще бъдат поверени на фризьорите от екипа на Christian of Roma.

Освен избора на новата кралица, вечерта ще предложи интересна програма и множество подаръци, подготвени за участничките. Публиката ще има възможност да проследи на живо дефилетата и коронацията на новата носителка на титлата.

„Кралица на Бургас 2026“ ще се проведе на 26 септември от 17:00 ч. в GRAND PLAZA MALL – Бургас, който е домакин на събитието. Всички желаещи могат да присъстват и да подкрепят своите фаворитки.

Организатор и лицензиант на конкурса е Ваня Маринова. „Кралица на Бургас“ е част от националната надпревара „Мис България“, а победителката ще получи правото да представи Бургас и да се бори за националната корона.