Експерти: Регулаторните органи в ОАЕ вдъхват доверие в зелената автономна логистика

Двама експерти, изказали се на втория ден от 4-тия Световен конгрес за автономния транспорт 2025 в Дубай, отбелязаха, че регулаторните и законодателните органи в Обединените арабски емирства играят ключова роля за изграждането на доверие сред специалистите в областта на зелената автономна логистика, насърчаването на по-широкото й приложение и развитието на подходящата инфраструктура.

Те подчертаха, че доверието и експертният опит са сред най-важните фактори за насърчаване на иновациите и развитието на изкуствения интелект и роботиката в този сектор. Те обясниха, че те са от жизненоважно значение за реализиране на основните предимства на зелената автономна логистика: подобряване на ефективността на транспорта, намаляване на разходите, минимизиране на инцидентите, причинени от човешка грешка, и съкращаване на времето за пътуване.

Д-р Xuchen Zhang, съосновател на Zelos, и Paul Newman, съосновател и главен технологичен директор на Oxa, в панелна дискусия на тема „Бъдещето на зелената автономна логистика“, модерирана от г-н Andy Gill, основател и главен оперативен директор на Simulytic, отбелязаха, че се очаква използването на автономна логистика да се разшири в бъдеще, като по този начин се повиши ефективността и ефикасността на транспортните операции.

Д-р Xuchen Zhang подчерта важността на създаването на глобални партньорства за ускоряване на внедряването на автономни превозни средства. Той посочи многото им предимства, най-важното от които е, че автономните системи за шофиране са 50 пъти по-безопасни от човешките шофьори по отношение на производителност и работно време, освен че намаляват производствените разходи.

Пол Нюман обясни, че използването на изкуствен интелект не означава заместване на хората, а по-скоро е инструмент за подпомагане на хората и улесняване на тяхната работа. Той подчерта важността на създаването на солидна основа и разработването на независими оперативни рамки за зелена автономна логистика. Той отбеляза, че такива рамки ще позволят на други компании да изграждат бъдещите си бизнеси с по-голяма ефективност и качество.

източник: www.wam.ae

