Съвместната декларация между Азербайджан и Армения, постигната с посредничеството на Съединените щати, е значително дипломатическо постижение за Азербайджан.

Тя осигурява дългоочаквано решение на карабахския конфликт извън Минската група на ОССЕ.

Тези мисли бяха изразени пред АЗЕРТАДЖ от Мохамед Али Паша, експерт по външни работи в списание „Европа Тудей“, старши експерт в белгийската медийна къща EUReflect и автор на редица книги.

Той добави, че единодушното решение за преустановяване на дейността на Минската група на ОССЕ показва, че конфликтът е напълно разрешен. Това е историческа победа за Азербайджан по отношение на суверенитета и стабилността в региона.

Чуждестранният експерт допълнително подчерта, че това значимо събитие демонстрира ангажимента на Азербайджан към мира и прогреса. Десетилетия преговори доведоха до подписването на Съвместната декларация, която проправи пътя за регионално сътрудничество, сигурност и просперитет. Предприетите стъпки към мир не само потвърждават силата и дипломатическия успех на Азербайджан, но и завещават на бъдещите поколения по-стабилен и обединен Южен Кавказ.

източник: azertag.az

