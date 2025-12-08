Екологичната защита в Китай непрекъснато се подобрява

От създаването на Националната червена линия за опазване на околната среда през 2022 г. качеството на екосистемата продължава стабилно да се подобрява.

Това показват последните данни на Министерството на природните ресурси.

Растителната покривка в района на червената линия се е увеличила средно с 1,29%, горското покритие и обемът на горските запаси са се повишили, общата растителна покривка на пасищата се е стабилизирала и подобрила, а защитата на водоизточниците във влажните зони като цяло е в добро състояние.

Едновременно с това, площта на горите в рамките на червената линия се е увеличила с 3344 квадратни километра, а водната площ с 320 квадратни километра.

Facebook

Twitter



Shares