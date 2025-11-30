Екипът на „Тази изкушаваща лудост“ разбива психологическата буря на филма на IFFI

Актьорският състав и екипът обсъждат паметта, женомразството, оцеляването и отговорността за адаптирането на истински събития.



Завладяващ разговор за болката, перспективата и защо тази история е важна днес.

Пресконференцията на IFFI за „Тази изкушаваща лудост“ отрази настроението на самия филм – напрегнато, интимно и изпълнено с истини, които остават дълго след като бъдат изречени. Режисьорката Дженифър Монтгомъри, продуцентът Андрю Дейвис и актьорите Сурадж Шарма и Зенобия Шроф се събраха, за да говорят за пренасянето на една истинска и болезнена история на екрана, която размива спомена, емоцията и реалността.

Дженифър започна разговора с честност: филмът, каза тя, „е вдъхновен от истинска история, и то злощастна“. Наричайки разказа труден дори за обсъждане, тя подчерта, че киното може да предложи контекст там, където думите са недостатъчни. „Искахме да дадем на публиката пространство да разбере тежестта на случилото се.“

Андрю продължи, размишлявайки върху предизвикателството да се адаптира травма от реалния живот. Разказването на истинска история, каза той, идва с отговорност. „Като разказвачи, ние не просто преразказваме събитие. Опитваме се да намерим смисъл, интерпретация и въпросите, които остават. Това е истинската работа.“

За актьора Сурадж Шарма филмът не беше просто пореден проект, а личен. Наричайки преживяването „универсално за много хора“, той говори за тревожното разпространение на психическото и емоционално насилие. „Единадесет процента от жените преминават през това, дори по-висок процент в Индия. Да бъдеш част от филм, който започва разговор, се чувстваше важно.“

Той сподели момент от собствения си живот, в който е станал свидетел на това как сестрата на негов приятел е преживяла малтретиране и се е намесил, за да ѝ помогне да се измъкне от ситуацията. „Този ​​филм е почит към хората, които наистина са страдали“, каза той.

Междувременно Зенобия Шроф внесе нюанс и жар в описанието си на ролята на индийска майка, подкрепяща на пръв поглед, но притисната от културното мълчание отдолу. „Всички знаем уравнението майка-дъщеря в тази страна“, каза тя. „Винаги има този слой „не казвай на никого“. Скрита женомразство, която дори майките интернализират.“ Целта ѝ, добави тя, е да хвърли светлина върху тези модели: „Трябва да спрем да казваме на жените си да бъдат по-дребни и да започнем да казваме на мъжете си да бъдат по-добри.“

Дженифър добави, че въпреки индийската обстановка на героите, самата история е универсална. „Избрахме най-подходящия човек за ролята, Симон Ашли, и тя се оказа от индийски произход“, каза тя. Останалата част от актьорския състав ѝ помогна да се ориентира в културните специфики, с които не беше запозната.

От техническа гледна точка, екипът описа използването на преплетени спомени, за да отрази амнезията и дезориентацията на Миа. „Когато страдаш от загуба на паметта, нищо не е точно“, обясни Дженифър. „Затова изградихме визуална структура, която постоянно се движи между настоящето и фрагментирания спомен.“

Разговорът се потопи и в литературните улички, когато журналист попита дали Дженифър е черпила вдъхновение от Вирджиния Улф, докато е правила този филм. Тя не го е направила, но се усмихна и каза, че иска да я прочете сега и да види тази гледна точка.

Размишлявайки върху емоционалната същност на историята, Дженифър го обобщи трогателно: „Моята роля като сценарист и режисьор е да откривам човечност във всеки герой. Всички ние се чувстваме изкушени от лудост в даден момент.“

Андрю закри сесията с нотка на устойчивост: „Този ​​филм, вдъхновен от истински събития, е и доказателство за силата. Че хората могат да се променят и могат да станат по-силни.“

С темите си за травма, любов, съмнение в себе си и оцеляване, „ Тази изкушаваща лудост“ остави пред публиката на IFFI нещо повече от просто разговор за филма, той им даде въпроси, размисли и може би по-дълбока емпатия към невидимите битки, които хората водят.

