Екипът на „Novinata.bg“ споделя впечатленията си от първия ден от проекта „CHINA UP CLOSE“
“CHINA UP CLOSE” – провинция Zhe Jiang
“Novinata.bg” е медиен партньор с CCTV +, Китай, и по тяхна покана се включи в проекта “China Up Close”.
Част от екипа е отново в Китай и отново ще споделим преживявания и, разбира се, много информацията, снимки и видеа за местата и събитията, които посещаваме.
Провинция Zhe Jiang се намира в югоизточен Китай. Популярна е с икономическото си развитие, богата си култура и, не на последно място, с красивите си природни забележителности и пейзажи. Богато историческо наследство, архитектура и изкуство.
До това предстои да се докоснем в следващите дни.
Предстои да посетим няколко града – Quzhou, Deqing и Pinghu /изписвам имената на латиница, защото искаме да бъдем коректни в използването им/.
И така, екипът е вече в Quzhou. Оказваме се заобиколени от колеги от различни медии и националности. Има представители на Испания, Армения, Пакистан, Южна Корея, Индонезия, Малайзия, Куба, както и много колеги от китайски медии. Истинско многообразие от журналисти, репортери, оператори и фотографи.
Ден първи – началото на нашето пътешествие
Започваме с посещение на Genyuan Town. Това градче е посещавано от много туристи и набира все повече световна популярност заради дърворезбата върху корени. На площ около 3 000 кв. м чрез това толкова невероятно изкуство се съхранява петхилядолетната история и култура на Китай. Изумително е какво може да постигне човешкият гений и какво означава творчество. И как чрез използването на корени може да създадеш изкуство. И как корените могат да бъдат ползвани като средство за изразяване на културни и исторически моменти. Друго, което прави впечатление, е размерът на статуите и, разбира се, мащабът на цялото това пространство.
Но най- въздействащото е как мястото, което е част от природен парк, си кореспондира с изкуството.
Имахме възможността да погледаме как дърворезбарите работят. Специалните умения, начини и инструменти, които се използват. Докато ги наблюдавахме как се движат ръцете им, ни оставиха с усещането, че като че ли са в един паралелен свят, все едно медитираха… беше невероятно да наблюдаваш как умело всяко едно тяхно движение създава красота, а те самите излъчваха едно дълбоко спокойствие. Усещането беше, че те преживяват това, което правят. А това за хората, които ги наблюдаваха, беше много въздействащо.
След като денят ни стартира с това толкова въздействащо посещение, какво ли предстои след това? И, повярвайте, наистина запомнящите се преживявания продължиха – и то с какво? Ами с нещо много важно и оставило отпечатък върху цялата история, култура, начин на живот и философия на Китай – конфуцианството.
Посетихме Nanzhong Confucius Temple. Конфуций – една от важните фигури в китайската история и култура. Той е мислител и философ, оставил е трайна следа в китайската и световната история и религия. Основната негова житейска мъдрост е да се придържаш към мъдростта на традицията, но и да проверяваш дали ще издържи на времето и дали няма да се повлияе от егоистични интереси.
Този храм е един от трите храма на семейството на Конфуций в Китай. Място, изпълнено с много – енергия, спокойствие, мъдрост и хора, които търсят…смисъл и отговори за живота. Място, пропито както с въпроси, така и с отговори -екзистенциални, важни и някак си непреходни.
Храмът създава едно много интересно вътрешно усещане на смиреност, на покой и умиротворение.
И за наше голямо учудване разбрахме, че ще може да разговаряме с 75-тият потомък на Конфуций. И докато изчаквахме да се появи се наслаждавахме на красивия двор и фонтан…и така се появи дъга около фонтана. Красива природна картина на свещено място. Ако това не е знак…Знак за споделеност и благословия. И докато всички си обсъждахме това, се появи един усмихнат, благоразположен и много общителен мъж, който сякаш ни прикова с въздействието си. Този човек, потомъкът на Конфуций, завладя пространството и нас с усмивката и топлината, които излъчваше. С огромно вдъхновение той разказа за храма, който е на повече от 700 година, и че се предава от поколение на поколение. За грижите, които се полагат да се запази.
Храмът е превърнат в място, на което се провеждат ритуали и церемонии, различни културни и традиционни събития се честват. Храмът се е превърнал в място, на което се представя традиционната китайска култура. Всяка година на 28 септември е домакин на специална церемония, на която се представят „съвременни конфуциански ритуали“.
Тази обиколка бе изживяване, което ще остане специално заради усещането, което се създаде. И как хора от различни националности, говорещи различни езици, на различни възрасти и начин на мислене, усетиха едно и също въздействие. И точно това идва да покаже, че има един всеобщ език на общуване, и той е човешкото отношение.
Денят ставаше все по интригуващ и запомнящ се. Отправихме се към Мемориалната зала на пилотите на Дулитъл. Една история за храброст, героизъм и жертвоготовност. Как 250 000 китайци губят живота си за да се изправят срещу японския агресор през Втората Световна Война. Как след битката при Пърл Харбър, американският генерал Дулитъл и неговата ескадрила са изпратени към Япония, но те се приземяват в Китай. Местните жители дават много жертви в стремежа си да спасят американските пилоти и да се противопоставят на японските атаки.
Мемориалната зала е място, което те кара да се замислиш. Историята трябва да се знае, за да не се допускат същите грешки. Защото понякога тези грешки струват човешки животи.
Денят беше към своя край и някак си беше време за почивка, но предстоеше още едно приключение, а именно посещение на типична старинна китайска улица.
И тук сякаш се отвори друг свят… светлини, традиционни костюми, музика, китайски сладкиши и много усмихнати хора. Като че ли времето спря и се отдадохме на вълнението да преживяваш нещо истински, да се потопиш и да усетиш, да докоснеш и споделиш. С една дума – споделеност.
Оставям снимките да предадат емоциите.
А ние продължаваме към ден две!
Видео:
Текст: Кристина Тенева
Снимки: Жаклин Златанова
“CHINA UP CLOSE” – Zhejiang Province
Novinata.bg is a media partner with CCTV +, China, and at their invitation, we joined the China Up Close project.
Part of the team is back in China, and we will once again share our experiences and, of course, lots of information, photos, and videos about the places and events we visit.
Zhejiang Province is located in southeastern China. It is popular for its economic development, rich culture, and, last but not least, its beautiful natural landmarks and landscapes. It has a rich historical heritage, architecture, and art.
We will be exploring all of this in the coming days.
We are going to visit several cities – Quzhou, Deqing, and Pinghu (I am writing the names in Latin script because we want to be correct in their use).
So, the team is already in Quzhou. We find ourselves surrounded by colleagues from different media outlets and nationalities. There are representatives from Spain, Armenia, Pakistan, South Korea, Indonesia, Malaysia, Cuba, as well as many colleagues from Chinese media. A true diversity of journalists, reporters, cameramen, and photographers.
Day One – The Beginning of Our Journey
We begin with a visit to Genyuan Town. This small town is visited by many tourists and is gaining worldwide popularity because of its root carvings. Covering an area of about 3,000 square meters, this incredible art preserves China’s five thousand years of history and culture. It is amazing what human genius can achieve and what creativity means. And how you can create art by using roots. And how roots can be used as a means of expressing cultural and historical moments. Another impressive feature is the size of the statues and, of course, the scale of the entire space.
But the most striking thing is how this place, which is part of a natural park, corresponds with art.
We had the opportunity to watch the woodcarvers at work. The special skills, methods, and tools they use. As we watched their hands move, we got the feeling that they were in a parallel world, as if they were meditating… It was incredible to see how skillfully each of their movements created beauty, while they themselves radiated a deep calm. The feeling was that they were experiencing what they were doing. And this was very impressive for the people who were watching them.
After such an impressive start to the day, what could possibly follow? And, believe me, the memorable experiences continued – and with what? With something very important that has left its mark on the entire history, culture, way of life, and philosophy of China – Confucianism.
We visited the Nanzhong Confucius Temple. Confucius is one of the most important figures in Chinese history and culture. He was a thinker and philosopher who left a lasting mark on Chinese and world history and religion. His main life wisdom is to adhere to the wisdom of tradition, but also to check whether it will stand the test of time and whether it will not be influenced by selfish interests.
This temple is one of three temples dedicated to the Confucius family in China. It is a place filled with energy, tranquility, wisdom, and people searching for meaning and answers to life’s questions. It is a place imbued with both questions and answers—existential, important, and somehow timeless.
The temple creates a very interesting inner feeling of humility, peace, and tranquility.
To our great surprise, we learned that we would be able to talk to the 75th descendant of Confucius. While we waited for him to appear, we enjoyed the beautiful courtyard and fountain… and then a rainbow appeared around the fountain. A beautiful natural picture in a sacred place. If that’s not a sign… A sign of sharing and blessing. And while we were all discussing this, a smiling, friendly, and very sociable man appeared, who seemed to captivate us with his charisma. This man, a descendant of Confucius, captivated the space and us with his smile and the warmth he radiated. With great inspiration, he told us about the temple, which is more than 700 years old and has been passed down from generation to generation. About the care that is taken to preserve it.
The temple has been transformed into a place where rituals and ceremonies are held and various cultural and traditional events are celebrated. The temple has become a place where traditional Chinese culture is presented. Every year on September 28, it hosts a special ceremony where „modern Confucian rituals“ are performed.
This tour was an experience that will remain special because of the feeling it created. And how people of different nationalities, speaking different languages, of different ages and ways of thinking, felt the same impact. And this shows that there is a universal language of communication, and that is human attitude.
The day was becoming increasingly intriguing and memorable. We headed to the Doolittle Raiders Memorial Hall. A story of bravery, heroism, and sacrifice. How 250,000 Chinese lost their lives fighting against the Japanese aggressors during World War II. How, after the battle of Pearl Harbor, American General Doolittle and his squadron were sent to Japan, but they landed in China. The locals made many sacrifices in their quest to save the American pilots and resist the Japanese attacks.
The memorial hall is a place that makes you think. History must be known so that the same mistakes are not repeated. Because sometimes these mistakes cost human lives.
The day was coming to an end and it was time to rest, but there was one more adventure ahead: a visit to a typical old Chinese street.
And here, it was as if another world had opened up… lights, traditional costumes, music, Chinese sweets, and lots of smiling people. It was as if time had stopped, and we gave ourselves over to the excitement of experiencing something real, of immersing ourselves and feeling, touching, and sharing. In a word, it was sharing.
I’ll let the photos convey the emotions.
And we continue to day two!
Article: Kristina Teneva
Photos: Zhaklin Zlatanova