Екипажът на Shenzhou-20 е готов за третия кръг от извънгабаритни дейности

Членовете на екипажа на Shenzhou-20, които в момента са на борда на китайската космическа станция, ще проведат трети кръг от дейности извън средството през следващите няколко дни, обяви в четвъртък Китайската агенция за пилотирано космическо пространство (CMSA).

След завършването на втория си космически разход на 26 юни, тримата астронавти – Чен Донг, Чен Джунруи и Уанг Джие – са изпълнявали различни задачи, включително наблюдение на околната среда на станцията, извършване на инспекции и поддръжка на оборудването, както и управление на инвентара и трансферите.

CMSA заяви, че членовете на екипажа са постигнали стабилен напредък в експерименти в области като космическите науки за живота и човешките изследвания, физиката на микрогравитацията и новите космически технологии.

Комплексът на космическата станция работи безпроблемно и тримата членове на екипажа са в добро здраве и напълно подготвени за предстоящите дейности извън космоса, според агенцията.

