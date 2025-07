Eкип на „НОВИНАТА“ участва в семинар „Belt and Road Countries” в Бейджинг, Китай

Част от екипа на НОВИНАТА присъства на семинар “Belt and Road Countries” в Бейджинг, Китай.

Организиран от Научноизследователски и обучаващ институт на Националната радио и телевизионна администрация.

Този семинар има за цел да създаде възможност хора от медиите от цял свят да общуват и да създават отношения. Да споделят опит, медийни практики, и не на последно място приятелства, които да останат във времето.

Благодарение на технологиите в момента свързването и комуникирането между хората е лесно от една страна, но от друга страна може би поставя нови предизвикателства. Както пред обикновените хора, така и пред медиите.

Семинарът ще търси поредица отговори на въпроси, които касаят медиите в днешния бързо променяш се свят и как могат да отговорят на новите предизвикателства. Споделянето на опит има важно значение, когато се касае за развитие.

Присъстваха представителите над 10 държави – България, Кипър, Хондурас, Ирак, Кения, Микронезия, Нигерия, Румъния, Южен Судан и Филипини.

Китайската страна беше представена от госпожа Zhou Jihong – Генерален директор на Дирекция международно сътрудничество към Националната радио и телевизионна администрация, господин Liu Linhai – вице президент на Научноизследователски и обучаващ институт към Националната радио и телевизионна администрация, господин Zhao Mengjie – Директор в Научноизследователски и обучаващ институт към Националната радио и телевизионна администрация. Както и прекият отговорник по проекта господин Gao Xi и неговия екип – Jade, Di and Alex.

Официалното откриване започна с представяне на всеки един от делегатите и техните професионални позиции.

Събитието продължи с обръщение на госпожа Sweeter J. Kalio oт Микронезия, една от участниците, тя сподели: „Такъв тип семинари са много полезни за създаването на добра комуникация между нас. Както знаете Микронезия е съвкупност от малки острови, така сме и ние, имаме едни и същи проблеми – глобалното затопляне, трудна комуникация, дискриминация и др. Ние всички имаме еднакви цели – да направим общуването между всички нас по-лесно и по-добро.“

Откриването продължи с официално обръщение на госпожа Zhou Jihong – Генерален директор на Дирекция международно сътрудничество към Националната радио и телевизионна администрация. Тя изложи няколко важни момента: „Нашата администрация има създадени различни организации и платформи с няколко държави, за да подобри и разпространи китайската култура и съдържание. Надяваме се тези организации да нарастват като брой.“ Тя продължи: „Чрез семинари и представяния, ние искаме да подобрим взаимоотношенията на Китай със света и страните , които присъстват тук. Въпреки, че всички идваме от различни държави, ние работим в една и съща сфера – мидиите. Имаме взаимни интереси и искаме да развиваме комуникацията между Китай и вашите страни.“ И накрая тя сподели: „Трябва да подобрим разбирането на хората към медията и това как те приемат медиите.“

След официалното откриване семинарът продължи с лекцията на тема: „Как китайските медии приемат интернета“ водена от господин Zhao Mengjie, Директор в Научноизследователския и обучаващ институт към Националната радио и телевизия администрация.

Екипът на Новината е част от събитието и ще публикуваме всекидневна информация относно него и разбира се, много информация от Китай.

Следете ни, ще бъде интересно!

„The Belt and Road Countries“ seminar in Beijing, China.

Part of the NOVINATA team attended the Belt and Road Countries seminar in Beijing, China. Organised by the Research and Training Institute of the National Radio and Television Administration.

This seminar aims to create an opportunity for media professionals from around the world to communicate and build relationships. To share experience, media practices, and, last but not least, friendships that will last over time.

Thanks to technology, connecting and communicating with people is now easy on the one hand, but on the other hand, it may pose new challenges. Both for ordinary people and for the media.

The seminar will seek a series of answers to questions concerning the media in today’s rapidly changing world and how they can respond to new challenges. Sharing experience is important when it comes to development.

Representatives from more than 10 countries attended: Bulgaria, Cyprus, Honduras, Iraq, Kenya, Micronesia, Nigeria, Romania, South Sudan and the Philippines.

China was represented by Ms Zhou Jihong, Director General of the International Cooperation Department of the National Radio and Television Administration, Mr Liu Linhai, Vice President of the Research and Training Institute of the National Radio and Television Administration, Mr Zhao Mengjie , Director of the Research and Training Institute of the National Radio and Television Administration. Also present were Mr. Gao Xi, the project manager, and his team – Jade, Di and Alex.

The official opening began with a presentation of each of the delegates and their professional positions.

The event continued with a speech by Ms Sweeter J. Kalio from Micronesia, one of the participants, who said: „Seminars like this are very useful for establishing good communication between us. As you know, Micronesia is a collection of small islands, and so are we. We have the same problems – global warming, difficult communication, discrimination, etc. We all have the same goals – to make communication between us easier and better.“

The opening continued with an official address by Ms Zhou Jihong, Director General of the International Cooperation Department of the National Radio and Television Administration. She highlighted several important points: „Our administration has established various organisations and platforms with several countries to improve and disseminate Chinese culture and content. We hope that these organisations will grow in number.‘ She continued: ’Through seminars and presentations, we want to improve China’s relations with the world and the countries represented here. Although we all come from different countries, we work in the same field – the media. We have mutual interests and want to develop communication between China and your countries.‘ Finally, she shared: ’We need to improve people’s understanding of the media and how they perceive it.“

After the official opening, the seminar continued with a lecture on ‘How Chinese media perceive the Internet’ led by Mr. Zhao Mengjie, Director of the Research and Training Institute at the National Radio and Television Administration.

The Novinata team is part of the event and we will publish daily information about it and, of course, a lot of information from China.

Follow us, it will be interesting!

