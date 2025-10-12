Египет ще бъде домакин на срещата на върха за мир в Газа в понеделник

В понеделник в египетския курортен град Шарм ел-Шейх на Червено море ще се проведе международна среща на върха, за да се финализира споразумение, насочено към прекратяване на войната в Газа, обяви египетското президентство в изявление в събота.

Срещата ще бъде съпредседателствана от египетския президент Абдел Фатах ал-Сиси и президента на САЩ Доналд Тръмп, с участието на лидери от повече от 20 държави, се казва в изявлението.

Срещата на върха има за цел да прекрати войната в ивицата Газа, да засили усилията за постигане на мир и стабилност в Близкия изток и да въведе нова фаза на регионална сигурност и стабилност, според изявлението.

В същия ден ал-Сиси заяви, че настоящото споразумение за прекратяване на огъня трябва да получи по-силна международна легитимност и приемането му от Съвета за сигурност на ООН би било най-подходящият подход.

Освен това египетският президент изрази убеждението си, че е необходимо да се разположат международни мироопазващи сили в Газа, за да се гарантира безпроблемното прилагане на споразумението за прекратяване на огъня. Широко разпространено е мнението, че ходът на ал-Сиси има за цел да събере по-голям международен консенсус и да консолидира вече постигнатия напредък в преговорите за прекратяване на огъня.

Египетският президент обяви в събота, че Египет планира да бъде домакин на международна конференция за възстановяването на Газа възможно най-скоро.

Споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Хамас влезе в сила в петък, след три дни интензивни преговори в Шарм ел-Шейх между двете страни, посредничени от Египет, Катар, Турция и Съединените щати.

Първата фаза на плана включва изтегляне на израелските войски от град Газа, Рафах, Хан Юнис и северната част на страната, отваряне на пет гранични пункта за помощ и освобождаване на заложници и затворници.

Източник от Хамас заяви в петък, че се очаква граничният пункт Рафах между Газа и Египет да бъде отворен отново в средата на следващата седмица, за да се позволи ограничено движение на хора, въпреки че подробности за операциите не са обявени.

Повече от две години израелски военни операции са опустошили Газа, убивайки над 67 000 души и предизвиквайки глад, според здравните власти в Газа.

Видео:

Източник: AMSP.link

Facebook

Twitter



Shares