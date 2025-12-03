Единствено Любовта, която си дал от сърце, не се губи никога!
Благодаря ви скъпи Приятели!
Много ме развълнувахте днес с прекрасните пожелания!
Любими мои
За цялата Любов и положителна енергия!
Моята страница доказва, че когато даваш любов тя не се губи , завърта се и се връща към теб обратно от различни места и посоки!
Запомнете, Единствено Любовта, която си дал от сърце, не се губи НИКОГА!
Даваш ли я щедро тя винаги се връща задължително и гарантирано обратно към теб, за да остане там завинаги!
Благодаря ви !
Изпращам ви и аз любовта си !
Десислава Илиева – Консултант Любов!