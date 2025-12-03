сряда, декември 3, 2025
Единствено Любовта, която си дал от сърце, не се губи никога!

Благодаря ви скъпи Приятели!

Много ме развълнувахте днес с прекрасните пожелания!

Любими мои

За цялата Любов и положителна енергия!

Моята страница доказва, че когато даваш любов тя не се губи , завърта се и се връща към теб обратно от различни места и посоки!

Запомнете, Единствено Любовта, която си дал от сърце, не се губи НИКОГА!

Даваш ли я щедро тя винаги се връща задължително и гарантирано обратно към теб, за да остане там завинаги!

Благодаря ви !

Изпращам ви и аз любовта си !

Десислава Илиева – Консултант Любов!

