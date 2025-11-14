„Един грам живот“ – филм с кауза, вдъхновен от действителни събития

Животът е твой. Изборът също.

Четири съдби се превръщат в разпадаща се частица “живот“. Съдби, които се преплитат в една обща житейска история, разкриваща грозната истина за дрогата.

Новият филм на режисьора Атанас Михайлов – „Един грам живот” (продуценти: Атанас Михайлов, Кино академия за таланти, Devil Cinema, Зипо и Слаш) насочва светлината на прожекторите към един от най-наболелите проблеми в съвременното общество – употребата на наркотични вещества. Истинските събития, които представя, разкриват дълбоките лични, семейни и социални последствия от дрогата и засягат дълбоко връзката дете – родител, родител – дете. „Един грам живот” ще е в кината в цялата страна от 14 ноември. В ролите ще видим Ивайло Захариев, Калоян М. Патерков, Тервел Пулев, Доби Главинчева, Симона Йорданова, Павел Димчев, Лео Панов, Александър Везенков – баскетболист номер 1 в България и Европа.

Филмът с мисия е продължение на Националната родителска инициатива и кампания със същото заглавие (създатели Мариела Кирова и Калин Таушанов), целящи превенция на деца и възрастни преди първия контакт с наркотични вещества и достигането до единствения верен избор и спасение – живот без дрога!

„Един грам живот” проследява историята на четири семейства, чиито деца започват да употребяват наркотици в училище. Причината им да посегнат към това заразно зло е различна, но винаги води до бездънна пропаст, от която трудно се излиза. А в много случаи – спасението дори е невъзможно. Приятелство, болка, гняв, наивност, безумни противоречия, разбити мечти и желание за живот – всичко това се сблъсква в базирания на истински събития и истории филм „Един грам живот“ (сценарист и режисьор Атанас Михайлов).

Силвия, Кристина, Виктория и Виктор. Четири съдби, които променят не само своя живот, но и този на околните – семейство, приятели, дори и непознати. В хода на филма, тези съдби се преплитат в една обща житейска история, която разкрива грозната истина за дрогата. Пласиране на наркотици в училищата и то от самите ученици. Насилието и тормоза на “готините“ над по-слабите. Провокациите и манипулирането от “приятели“, с цел консумация на опиати. Опасността не подминава дори и най-малките – оплита ги в лъжи с добре замаскирана дизайнерска дрога под формата на бонбони, желирани мечета и близалки.

„Ще се оправиш… до теб съм“, казва 15-годишният Александър на 15-годишната си приятелка Вики – една от най-успешните ученички в училището, която след един миг се превръщаща в разпадаща се частица “живот“ заради дрогата. Наред с нея върви и стигмата “печат на позора“, лепнат от обществото, което често не разбира, презира и остава глухо за чуждата болка. „Те сами са си виновни… отрепки… “ – натяква се масово. Думите на състрадание и човещина са все по-рядко срещани днес, а в обществото сякаш е прието, че всеки трябва да спаси себе си сам. А в действителност, едни искат да се впишат в “тълпата“ и да са част от “готините“, при други – влияние оказва отдавна изгубена връзка между дете и родетел, проявяваща се в различни направления – липсата на грижа, неспособност за общ диалог, твърде високи очаквания и амбиции в семейството. Всичко това води подрастващите до депресивни състояния и психически срив от напрежението и ги провокира да търсят “утеха и спасение“ в психотропни вещества.

„В момента дрогата е по-страшна от всякога. Синтетика, амфетамини, метамфетамини, кристали… убиват органите за седмици“, това споделят персонажите във филма.

Създателите на „Един грам живот“ разкриват стряскащи истини за първия контакт с наркотици на децата, който вече се случва между 9 и 10-годишна възраст. Същинска аларма за разбуждане на гражданското общество, апел за осъзнаване и помощ на истински прототипи от живота, възрастни и деца, оцелели след жесток личен сблъсък с дрогата или тепърва водещи своята адска война с нея.

„Когато започнах с наркотиците си мислех, че за да живея добре, трябва да взимам всеки ден един грам, а сега трябва да взимам всеки ден един грам, за да живея“ – с това противоречиво, безумно и тъжно изказване-изповед на персонаж от филма, създателите на „Един грам живот“ апелират да не се стига до повече разбити заради дрогата съдби.

Според Световния доклад за наркотиците на ООН (2023 г.), броят на хората, употребяващи наркотици в световен мащаб, надхвърля 296 милиона, което представлява увеличение с 23% спрямо предходното десетилетие. Особено тревожен е ръстът на употребата сред младите хора.

В България проблемът с наркотиците и насилието е изключително сериозен. Според данни на:

Националния фокусен център по наркотици и наркомании (2023 г.), средната възраст за първа употреба на наркотици в страната е между 9 и 10 години, което е сред най-ниските нива в Европа.

Националния център по обществено здраве и анализи, близо 30% от учениците в горните класове са опитвали психоактивни вещества, като в 75% от случаите тези вещества са синтетични наркотици с висока степен на пристрастяване.

Министерството на вътрешните работи, 68% от тежките престъпления, извършени от младежи през последните 5 години, са свързани с употребата на наркотици.

Доклада на Европейската обсерватория по наркотиците (2023 г.), само 32% от родителите в България са запознати с признаците на наркотична зависимост, което значително ограничава възможността за ранна превенция.

„Един грам живот“ цели да подчертае тези и още десетки проблеми, за да отправи послание, че време за губене няма и не трябва да има. Филмът цели да изясни, че „наркотиците са навсякъде около нас и е възможно всяко семейство с дете да преживее този кошмар“, споделя режисьорът Атанас Михайлов.

„Един грам живот“ не само разказва реални истории, но и предоставя емоционална и визуална платформа за размисъл, дискусия и намиране на решения. Едно от тях е създаването на Националната родителска инициатива „ЕДИН ГРАМ ЖИВОТ“ с обща цел – превенция и преодоляване на насилието чрез изкуство. Принос за изграждането на устойчива обществена среда, свободна от наркотиците, чрез повишаване на информираността и изграждане на механизми за превенция.

Филмътцели да ангажира младите хора, родителите и обществото в открит диалог относно рисковете, свързани с употребата на наркотични вещества, агресията и насилието, като използва силата на киното и дискусиите като образователен и превантивен инструмент.

Очаквайте „Един грам живот“ само в кината от 14 ноември от Александра Филмс.

