„Духовен път“ посвещава новия си брой на Кръстова гора и 1700 години от намирането на Христовия Кръст

Над 140 страници разказват за историята, светините, поклонничеството и личните свидетелства за вяра и изцеление, свързани със святото място в Родопите

С благословението на Пловдивския митрополит Николай излезе от печат шестият брой на списание „Духовен път“. По повод 1700 години от намирането на светия Кръст изданието на Пловдивската света митрополия е посветено на Кръстова гора.

Според църковното предание на святото място в Родопите в далечни времена е била заровена частица от Разпятието. От 2009 г. в храма „Покров на Пресвета Богородица“ в манастирския комплекс е изложена за поклонение и дарената от държавата частица от светия Кръст, съхранявана преди това в Националния исторически музей.

„Благословени сме да честваме на Кръстова гора 1700 години от намирането на Христовия Кръст. От векове това свято място е свързано с почитането на Кръста Господен“, казва Пловдивският митрополит Николай.

Историята и духовното значение на Кръстова гора

Броят започва с интервю с митрополит Николай, в което основна тема е значението на Христовия Кръст в духовния живот на християнина.

Разказът за манастира „Света Троица“ проследява възраждането и благоустрояването на святото място след падането на комунистическия режим, както и плановете за бъдещото му разширяване.

„Лично за мен Кръстова гора е уникален пример, който ни показва точно това – че дори след известна духовна празнота Бог винаги намира начин да докосне сърцето на човека и от нас се изисква само едно – да откликнем на този призив“, подчертава митрополит Николай.

Главният редактор архимандрит Петър (Еремеев) описва атмосферата на Кръстова гора, разположена сред боровите гори на един от живописните върхове в Средните Родопи на повече от 1500 метра надморска височина.

Особено място е отделено на празника Въздвижение на Честния и Животворящ Кръст Господен, когато хиляди вярващи се събират за богослужението и светинята тържествено се изнася на открито.

Непубликувани досега снимки, документи и свидетелства

Д-р Делян Тодев проследява историята на манастира на Кръстова гора чрез легенди, църковни предания, исторически сведения и лични разкази на родопчани. Част от издирените архивни фотографии, документи и записани спомени се публикуват за първи път.

Изданието отвежда читателите от съборния храм „Покров на Пресвета Богородица“ по пътеката между параклисите до Царския кръст, манастира „Света Троица“, новооткрития параклис „Свети Максим Изповедник“ и аязмото „Гълъбичката“.

По традиция списанието съдържа и карта на храмовете и светините.

Проф. Павел Павлов от Богословския и Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ представя историята за откриването на Кръста през 326 г. от света императрица Елена и разглежда богословските и човешките измерения на почитта към него.

Лични истории за вяра, молитва и изцеление

Шестият брой на „Духовен път“ събира и лични истории на поклонници за вяра, молитва и изцеление. Включени са свидетелства, записани в Летописната книга на обителта.

Пътуването през историята и съвременността на Кръстова гора е събрано в повече от 140 страници.

Към разказа за тазгодишното честване на Въздвижение на Честния и Животворящ Кръст Господен е включена и визитата на цар Симеон II. В негово присъствие митрополит Николай откри паметник на цар Борис III, който в миналото е издигнал метален кръст на святото място.

Къде може да бъде намерено списанието

Главен редактор на „Духовен път“ е архимандрит Петър (Еремеев). В редакционната колегия участват архимандрит Максим (Глухчев), Елица Кандева-Йълдъръм, д-р Делян Тодев, свещеник Мирослав Георгиев, Петър Костов, д-р Йоан Василев, Виолета Георгиева и Лада Чуплигина.

Списанието е отпечатано от „Мултипринт“ ООД и се разпространява в църковни книжарници, големите вериги книжарници и енорийски храмове.

Изданието може да бъде закупено и от Пловдивската света митрополия на ул. „Станислав Доспевски“ №14.