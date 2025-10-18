Дует Мания празнува 25 години на сцена с грандиозен концерт в София

Една от най-обичаните формации в българската поп музика – Дует Мания, отбелязва 25 години на сцената с вълнуващ концерт-спектакъл под надслов „25 години Мания – музика и спомени“.

Събитието ще се състои на 25 октомври от 21:00 часа в PIROTSKA 5 Event Centre и обещава да се превърне в истински празник за всички почитатели на родната поп сцена.

Музика, спомени и незабравими емоции

Четвърт век след дебюта си, Дует Мания остава верен на своя неподражаем стил, емоционално изпълнение и песни, които разказват историите на поколения българи. По време на концерта феновете ще чуят някои от най-емблематичните хитове на дуета – „Не искам, не мога“, „Не е истина“, „Подарък“ и още много други любими песни, които са се превърнали в саундтрак на хиляди лични истории.

Специални гости и жива музика

Към музикалното пътешествие ще се присъединят Юпитер 7 – live band, които ще внесат допълнителна енергия и ще направят атмосферата още по-завладяваща. За още по-голяма празничност, на сцената до Дует Мания ще се качат легендарните Братя Аргирови, както и обичаната народна певица Светла Дукатева, която ще добави нотка фолклорна магия към вечерта.

Водещ на събитието ще бъде харизматичният Атанас Стоянов от БГ радио, който със своя професионализъм и чар ще допринесе за специалната атмосфера на юбилейния концерт.

Билети и допълнителна информация

Билетите за концерта „25 години Мания – музика и спомени“ вече са в продажба и могат да бъдат закупени чрез мрежата на EpayGo и всички каси на EasyPay.

Един празник на любовта, мечтите и музиката

Юбилейният концерт на Дует Мания не е просто събитие – това е емоционален разказ за пътя на едно музикално дуо, което повече от две десетилетия събира на едно място любовта към музиката, стойностния текст и искреното изпълнение. Концертът ще бъде среща на миналото, настоящето и бъдещето – споделено преживяване, което ще докосне сърцата на всички присъстващи.

Не пропускайте! Бъдете част от магията на „25 години Мания – музика и спомени“ – един концерт, който ще остане в сърцето ви завинаги.

