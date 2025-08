Дубай посреща 9,88 милиона международни посетители през първата половина на 2025 г.

Развиващата се туристическа оферта на Дубай, подкрепена от влиятелни публично-частни партньорства и подсилена от солидна глобална маркетингова стратегия, доведе до това, че от януари до юни 2025 г. градът посрещна 9,88 милиона международни туристи, пренощували в него – увеличение с 6% в сравнение със същия период през 2024 г., според данни, публикувани от Министерството на икономиката и туризма на Дубай (DET).

Негово Височество шейх Хамдан бин Мохамед бин Рашид Ал Мактум, престолонаследник на Дубай, заместник министър-председател, министър на отбраната и председател на Изпълнителния съвет на Дубай, заяви: „Дубай продължава да поставя нови рекорди в международния туризъм, затвърждавайки стратегическата визия на Негово Височество шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум, вицепрезидент, министър-председател и управител на Дубай, да превърне града в основна глобална дестинация за бизнес и туризъм. Този важен момент отразява устойчивия растеж на Дубай като център за търговия, инвестиции, таланти и възможности, както и неговото издигане като най-свързания град в света. Способността на Дубай да създава завладяващи преживявания, които отговарят на променящите се нужди на посетителите, затвърди статута му на една от най-търсените дестинации в света. От изключителната инфраструктура до уникалните атракции, Дубай предлага модел за отличност в секторите на туризма и хотелиерството, основан на иновациите.“

„Докато напредваме в постигането на целите на Икономическата програма на Дубай D33, туризмът ще остане ключов фактор за растежа на БВП и създаването на междусекторна стойност в икономиката на емирството. Като непрекъснато предвиждаме нуждите на пътуващите и надхвърляме техните очаквания, ние укрепваме позицията на Дубай като най-добрия град в света за посещение, живот и работа.

Партньорства, глобални кампании, събития и поредица от нови откривания представиха града пред нови и завръщащи се международни посетители, а персонализираната пазарна стратегия на DET, разработена в сътрудничество с над 3000 глобални и местни партньори, доведе до растеж в ключови региони.

Според данните на DET, близките пазари на ГСС и Близкия Изток и Северна Африка имат общ дял от 26% от общия брой посетители в Дубай от януари до юни 2025 г., с 1,51 милиона (15%) и 1,12 милиона (11%) пристигащи съответно.

Западна Европа беше най-големият източник на туристи за Дубай с 2,12 милиона посетители (22%), следвана от ОНД и Източна Европа (15%), Южна Азия (15%), Североизточна и Югоизточна Азия (9%), Северна и Южна Америка (7%), Африка (4%) и Австралия (2%).

С уникални предложения, безопасност и свързаност, Дубай запазва статута си на предпочитана туристическа дестинация за посетители както от традиционните, така и от нововъзникващите пазари. В допълнение към привлекателността си за международната аудитория, портфолиото от места за настаняване в Дубай продължава да се развива, предлагайки качество във всеки ценови диапазон. През първите шест месеца на 2025 г. градът разшири своя хотелски фонд с нови отворени обекти във всички сегменти и на различни места, включително Jumeirah Marsa Al Arab в Ум Сукеим, Cheval Maison в Expo City, The Biltmore Hotel Villas в Ал Барша и Vida Dubai Mall в центъра на Дубай.

Хелал Саид Алмари, генерален директор на Департамента по икономика и туризъм на Дубай (DET), заяви: „Силното представяне на туризма в Дубай през първата половина на 2025 г. отразява трайната сила и адаптивност на нашия икономически модел, дори в условията на продължаващи глобални неблагоприятни фактори. Инфлационният натиск, променящото се поведение на туристите и по-голямата макроикономическа несигурност продължават да представляват предизвикателство за дестинациите по целия свят. Въпреки това Дубай продължава да се развива в положителна посока, което е резултат от дългосрочната визия на Н.В. Шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум и прецизността на икономическата програма на Дубай, D33.

„Нашият отговор беше както обмислен, така и ориентиран към бъдещето: подобряване на преживяванията на посетителите чрез технологии, инвестиции в сегменти с висок растеж, като лукс, уелнес и преживявания, и насърчаване на по-задълбочен културен обмен чрез ангажиране на местната общност. Ние внедряваме устойчивост в цялата наша туристическа екосистема и се фокусираме върху нуждите на пътуващите от новото поколение, от поколението Z и дигиталните номади до глобалните туристи с високи разходи.

Този многостранен подход не само подкрепя амбицията ни да станем най-добрият град в света за посещение, живот, работа и инвестиции, но и засилва позицията на Дубай като център от световна класа за търговия, иновации и културни връзки. Гледайки напред, ще продължим да разширяваме това въздействие и да изпълняваме Програмата D33, като стимулираме разнообразен и глобално значим растеж.“

За да покаже постоянно развиващата се и разнообразната си оферта като дестинация, Дубайската корпорация за туризъм и търговски маркетинг (DCTCM), част от DET, стартира серия от кампании през първата половина на 2025 г., включително „Намери своята история“ с Мили Боби Браун и Джейк Бонджови; „Дубай. That’s How You Summer“ и „Dubai, Ready for a Surprise?“ с Вират Кохли и Анушка Шарма. Тези динамични глобални маркетингови кампании продължават да бъдат ключов фактор за посещаемостта, като популяризират Дубай пред нова международна аудитория.

В подкрепа на целите на D33, DET подписа стратегически партньорства през първата половина на годината с хотелиерски компании Marriott International, Hyatt и Premier Inn, за да подобри преживяването на посетителите и да повиши глобалната привлекателност на града. Портфолиото на Дубай в областта на настаняването ще продължи да се разраства с предстоящи откривания на високо ниво, като Mandarin Oriental Downtown, Dubai; ZUHHA Island на The World Islands; и Ciel Dubai Marina, Vignette Collection, който ще бъде най-високата кула в света, предназначена изцяло за хотел.

Исам Казим, главен изпълнителен директор на Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (DCTCM), част от DET, заяви: „Ръководени от далновидното лидерство и стратегическите цели на Dubai Economic Agenda D33, резултатите на туризма в Дубай отразяват силата на публично-частните партньорства и силата на общността, които са от ключово значение за представянето на Дубай като дестинация пред света. Нашите жители, бизнес и посетители са изиграли подкрепяща роля в успеха на туризма ни с автентичните си гласове и искрената си подкрепа за популяризирането на града и неговите уникални преживявания. Дубай стана още по-достъпен с развита инфраструктура и благоприятна за бизнеса среда, която насърчава сътрудничеството, а целогодишният календар с развлекателни, търговски и MICE събития допълнително разнообрази посетителите на града и генерира значителен икономически ефект. В сътрудничество с нашите ключови заинтересовани страни, ние оставаме ангажирани с подобряването на качеството на живот на посетителите и жителите чрез развитие на инфраструктурата и устойчиви инвестиции в капацитет за привличане на нова международна аудитория.“

Дубай получи множество глобални отличия през първата половина на 2025 г. Подчертавайки ангажимента на града към достъпното пътуване, един от най-важните постижения за годината досега дойде през април, когато Дубай беше признат за първата Certified Autism Destination™ (Сертифицирана дестинация за хора с аутизъм) в източното полукълбо. По отношение на световното признание в областта на туризма, Дубай продължава да заема челни места като една от „най-добрите от най-добрите“ дестинации в класацията „Tripadvisor Travelers’ Choice Awards“ за 2025 г., а в проучване на компанията за туристически застраховки InsureMyTrip Дубай беше обявен за най-добрия град в света за жени, пътуващи сами, като получи най-високи оценки в проучването, обхващащо 62 града, за „чувство на сигурност“ и „чувство на сигурност при ходене сам/сама през нощта“..

Dubai Business Events (DBE), официалното конгресно бюро на града и част от DET, затвърди позицията на Дубай като стратегическа дестинация за влиятелни бизнес събития. Дубай отново се класира на първо място в Близкия изток по брой на проведени асоциативни срещи през 2024 г., според Международната асоциация за конгреси и конвенции (ICCA). DBE спечели 249 успешни оферти през първата половина на 2025 г. за домакинство на международни конференции, конгреси и мотивационни програми, като тези събития се очаква да привлекат над 127 000 делегати в Дубай през следващите години.

Хотелиерство и гастрономия.

Данните на DET показват, че хотелският сектор в емирството е постигнал впечатляващи резултати по всички показатели за хотелиерството. От януари до юни 2025 г. средната заетост на хотелите в Дубай е била 80,6%, което е с 78,7% повече в сравнение със същия период през 2024 г.

Броят на нощувките се е увеличил с 4%, достигайки 22,24 милиона в края на първото полугодие на 2025 г., в сравнение с 21,35 милиона през първото полугодие на 2024 г., като средната продължителност на престоя на гостите е 3,71 нощувки. Средната дневна цена (ADR) се е повишила до 584 AED през първата половина на годината, което е увеличение с 5% в сравнение с 2024 г., докато приходите на налична стая (RevPAR) са се увеличили с 7% в сравнение с миналата година, от 439 AED на 471 AED. Междувременно общият брой на наличните стаи в Дубай достигна 152 483 към края на юни 2025 г., а броят на обектите е 822.

Гастрономията продължава да бъде ключова атракция за международните посещения и инвестиции в Дубай, като разнообразната кулинарна сцена на града е постоянно признавана в световен мащаб. Четвъртото издание на MICHELIN Guide Dubai беше представено през май и включва общо 119 ресторанта с 35 кухни, включително първите три ресторанта с три звезди в града: FZN by Björn Frantzén и Trèsind Studio. С това най-ново признание за FZN, Björn Frantzén стана първият готвач в света, който притежава три звезди MICHELIN за три различни ресторанта, а местният концепт Trèsind Studio стана първият индийски ресторант в света с три звезди MICHELIN. В гида за 2025 г. са включени и три ресторанта с две звезди, 14 с една звезда, 22 Bib Gourmands и три MICHELIN Green Stars. В списъка на 50-те най-добри ресторанти в света за 2025 г., обявен през юни, два ресторанта от Дубай бяха включени в топ 50. Trèsind Studio се класира на 27-о място и беше обявен за най-добър ресторант в Близкия изток, а Orfali Bros се завърна в топ 50, класирайки се на 37-о място.

източник: www.wam.ae

