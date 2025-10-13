Древни рими на нов глас – Вечната Класика“

За втора година се проведе Национален конкурс за музика и песен по древни китайски поеми.

Конкурсът се организира от посолството на Народна Република Китай в България.

Провеждането на конкурса е част от програмата за Празника на средата на есента, познат още като Празник на Луната. Това е празник свързан с благодарността и признанието за реколтата през годината. За китайците този празник е важен, защото семействата се събират и го отбелязват заедно.

И точно този семеен празник съчетан с конкурс за музика и песен по китайски поеми е доказателството, че можем да бъдем заедно без значение от раса, пол и религия и да споделяме общи мигове.

В тазгодишното издание на конкурса „Древни ритми на нов глас – Вечната класика“ участваха 36 песни. Като компетентното жури допуска до финал 10 песни. Песните се нови, оригинални композиции, аранжименти и звучене. Изцяло авторски композиции.

Критериите, на които трябват да отговарят авторските произведения на участниците са:

Цялостна композиция

Изпълнителски качества

Оригиналност на песента

Адаптация на стиховете от различните китайски поеми към текста на всяка песен.

Журито се състоеше от пет члена. Всеки един от тях е професионалист в сферата на музиката. Членове бяха: госпожа Светла Матеева, господин Свилен Ноев, госпожа Сибила Лилова, проф. Георги Арнаудов и господин Явор Пачовски.

Събитието се проведе е Център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“.

Водещ на събитието беше господин Боян Бочев, водещ в БНР.

Откриването на конкурса започна с представяне на официалните гости: Нейно Превъзходителство госпожа Дай Цинли – извънреден и пълномощен посланик, господин Цончо Ганев – зам. – председател на НС на РБългария, Проф. Андрей Чорбанов – председател на комисията по образование и култура на НС, госпожа Елизабет Върбанова – Директор дирекция „Обща външна политика и политика за сигурността на ЕС към Министерство на Външните работи, Доц. Д-р Атанас Георгиев – декан на Стопанският факултет на СУ и господин Юлиан Пейчев – съветник на министъра на туризма.

Нейно превъзходителство госпожа Дай Цинли се обърна към присъстващите в залата:“ Тази вечер на сцената ще се изявят 10 музикални състава от България, избрани сред множество участници. Те ще вдъхнат нов живот на девет класически китайски поеми, преведени с дълбоката отдаденост и вдъхновение от китаистката д-р Евелина Хайн. Днешната вечер ще бъде не просто художествено – музикална феерия, а истински диалог между цивилизациите. През 2023г. председателят Си Дзинпин представи Инициатива за глобална цивилизация, която призовава за уважение към многообразието на световните култури, утвърждаване към човешки ценности, подкрепа за културното наследство и иновациите, както и за засилване на международния обмени сътрудничество между хората. Миналата година, по инициатива на Китай, Общото събрание на ООН обяви 10 юни за Международен ден за диалог между цивилизациите, с цел да насърчи взаимното разбирателство, постигане на консенсус и съвместно изграждане на един по – хармоничен и красив свят.

Скъпи приятели, празникът Средата на есента за китайците е не само ден за събиране на семейството, но и символ на стремежа към по-добър живот и отправяне на благопожелания към близки и приятели. В тази вечер, изпълнена с поезия и музика, с радост бихме желали да продължим да пишем нова глава в културният обмен и приятелство между Китай и България, и да дадем своя принос за диалога между цивилизациите и взаимното обогатяване.“

Господин Цончо Ганев – заместник – председател на НС сподели „ Времената, в които живеем , всеки който взема решения във всяка една държава има два стълба, на които да се облегне, и това са културата и образованието. Защото на тези два стълба ще може да се вземат много по-лесно решения между страните, които имат обтегнати отношения. Това е изключително важно във времената, в които живеем. Времена , в които сме свидетели, че еднополюсните политики се разкъсват и света вече става многополюсен. Това е нещо, което трябва да го разберат всички, които вземат глобалните решения, включително и ние в България, които участваме в политическият живот. Тъй като многополюсният свят вече обгражда цяла Европа, част от която сме и ние, трябва да разберем, че Китай е изключително важен стратегически партньор. Европейските институции и ние, като част от тях, като държава трябва да погледнем доста по-сериозно и отговорно на всички тези политики, които председателя на Китайската Комунистическа партия е начертал, като политика на китайската държава. А именно, че всяка държава трябва да си има своя политика, свои приоритети, които никой не трябва да потъпква, и че многополюсният свят е многополюсна сигурност. Всичко това, което се случва в момента трябва да се промени. Точно заради това изключително е важна ролята на културата, на образованието, защото държави, които са в обтегнати отношения, пак ще го кажа, един такъв конкурс проведен в друга държава, не при нас, културата и образованието са мостовете, които могат да променят хода на историята.“

След изказването на господин Ганев, обръщение направи проф. Андрей Чорбанов, той сподели следното: „ За мен като председател на комисията по образование и наука на НС е истинско удоволствие да присъствам на всяко културно събитие, което пресъздава култура идваща от Китай. Като поет, аз зная, че пълната Луна е един действително поетичен символ. За съжаление, аз както и 8% от населението на света не можем да спим на пълнолуние. Разбира се, какво по хубаво може да се прави, когато човек не може да заспи освен да пише поезия…С безкрайно удоволствие отново ще изслушам представянето на всички участници в този конкурс. Миналата година бе истинско удоволствие за мен и съм сигурен, че отново ще бъдем свидетели на едни прекрасни изпълнения. Желая успех на всички участници!“

Състезателната част на конкурса започна с разясняване на регламента. Журито гласува за всяко изпълнение. Победител, ще бъде изпълнителят събрал най-много точки от вота на журито. Всички участниците ще получат награди. Последните четири изпълнения с най-нисък резултат, ще получат поощрителни награди. Ще бъдат връчени три награди на участниците класирали се на трето място. Стойността на всяка от трите награди е по 1 000лева. Ще има две втори награди всяка на стойност от по 2 000лева и голямата награда за победителят е 3 500лева.

Преди всяко изпълнение бяха цитирани в оригинал китайските стихове, по които е създадено произведението. Целта беше да се усети ритмиката и поетичността на тези лирики от древността.

Изпълненията започнаха с песента „Too High”, музика и аранжимент Николай Димитров, изпълнител Елеонора Обретенова. Нейното изпълнение по „Мелодия на водата“ от Су Шъ.

Втори се качи на сцената Илиан Папазян – Ниньо, изпълни създадената от него авторката песен „ Пия сам под Луната“. Той е композирал музиката и направил аранжимента.

След него се представи Петър Тодоров с песента „The moon over the west river”. По мелодия „Месечина над Западната река“ от Джу Дунжу.

Четвъртото изпълнение беше на Кея – Кристина Топалова. Музиката и аранжимента са от Стефан Горанов. Тя изпълни „Пролетно утро“ от Мън Хоаджан.

След това въздействащо изпълнение се представи Ася Пинчева от „Тригайда“ с изпълнение на песента „ Душата си изливам аз“. Музика – Ася Пинчева, аранжимент Иван Шотов. Заедно с нея на сцената беше Георги Маринов с инструмента диджериду. Тяхното изпълнение беше По мелодия „Гадаене на бъдещето: „В отговор на стиховете на господин Шъ“ и По мелодия „Гадаене на бъдещето“: При извора на дългата река…“

Изпълненията продължиха с излизането на сцената на Борислав Мудолов, така известния Боби Косатката. Той представи своята интерпретация на “The moon over the west river”

Своето представяне ни показа Мария Тепавичарова, позната още като Ария Филомена. Песента и се казва „Какво пък толкова“, по мелодия на „Укротяване на вълните“.

Симеон Желязков, известен още като С-МО, представи парчето „ Slow, slotune”, Музика и аранжимент Питър Оустед, по „Протяжна мелодия“.

Предпоследното изпълнение беше на Виолина Доцева и се казва „Сянка и човек“. Музика – Виолина Доцева, аранжимент Симеон Панов, изпълнява самата Виолина и Емилия Радичева в ролята на лунна сянка.

Последното изпълнение в конкурсната програма беше по „Оставам в планината в есенна привечер“, музика Олга Атанасова и Даниел Пърджанов.Песента се казва “ Autumn evening in the mountain”, изпълни Олга Атанасова.

След приключване на изпълненията, журито имаше задачата да гласува и да се обявят крайните резултати. Тези няколко минути бяха напрегнати, както за участниците, така и за зрителите. Всеки от публиката имаше свои фаворит и искаше той да спечели. Изключително емоционален момент. И така крайните резултати са в ръцете на водещият.

По регламент последните четирима участници по резултат получават поощрителни награди. Те бяха връчени от господин Юлиан Пенчев – съветник на министъра на туризма. Тези награди отидоха при: Елеонора Обретенова, Олга Атанасова, Петър Тодоров и Кристи Топалова – Кея!

Три трети места определи регламента. Тези награди бяха връчени от доц. Д-р Атанас Георгиев. Тези награди получиха: Борислав Мудолов, Илиан Папазян – Ниньо и Виолина Доцева.

Нейно превъзходителство г-жа Дай Цинли и проф. Андрей Чорбанов връчиха двете награди за втора място, а именно на Симеон Желязков и Мария Тепавичарова.

Победител във второто издание на „Древни ритми на нов глас – Вечната класика“ са Ася Пинчева и Георги Маринов с песента „Душата си изливам аз“.Наградата им връчи господин Цончо Ганев – заместник – председател на НС.

Честито на наградените изпълнители. Беше истинско удоволствие да се докоснем до авторско творчество, съчетаващо в себе си две култури, таланти и не на последно място усещането, че изкуството е непреходно!

автор: Кристина Тенева

снимки: Жаклин Златанова

