Доклад за въздействието на икономическата интеграция върху условията за бизнес в държавите от ЕАИС

Публикуван е доклад на Евразийската икономическа комисия (ЕИК) за въздействието на икономическата интеграция върху условията за бизнес в държавите от ЕАИС

Ключов извод: интеграцията има положителен ефект върху бизнес активността.

☝️Един от ключовите показатели е намаляването на бариерите на вътрешния пазар на Съюза: за една година броят им е намалял от 46 на 36, което е над 20 %. ❗️Това пряко допринася за повишена достъпност до пазара и разширява възможностите за взаимна търговия.

📊 Освен това е отбелязано увеличение на показателите за краен ефект: например обемът на взаимната търговия с услуги между страните от Съюза през 2024 г. се е увеличил с 16% в сравнение с 2023 г. и с 42% в сравнение с 2022 г.

📈 От своя страна обемът на натрупаните взаимни преки инвестиции в държавите-членки се е увеличил с почти 17% през 2022-2024 г.

