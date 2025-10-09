Dogus Construction откри днес метрото в Мумбай

Компанията, която се зае с най-сложния участък, ще се заеме и с линия М4 в Букурещ

Метрото в Мумбай, Индия, се превърна в символ на градската модернизация в Азия. С дължина от 33,5 километра и 27 изцяло подземни станции, линия 3 на метрото в Мумбай (Aqua Line) е първото и единствено изцяло подземно метро в града, проектирано да превозва над 13 милиона пътници дневно.

Проектът, който наскоро беше открит от министър-председателя на Индия, е впечатляващо инженерно постижение, пресичащо важни исторически и икономически райони на метрополиса.

Dogus Construction, турската инфраструктурна компания с над 70 години глобален опит, изигра ключова роля в реализацията на този проект. В партньорство с Soma Enterprises, Dogus построи участъка Мумбай Сентрал–Уорли, един от най-сложните от техническа гледна точка участъци. Работата включваше строителството на дълбоки подземни тунели с използване на най-съвременни технологии и иновативни екологични решения.

Успехът на Dogus в Индия беше пример за инженерни постижения и устойчивост, признат от инфраструктурни експерти по целия свят. Същият строг и отговорен подход ще бъде приложен и в Румъния, където компанията се готви да приложи уникалния си опит в строителството на метрото в Букурещ.

Старт за линия М4

Консорциумът, воден от Dogus Construction, заедно с Trace Group Hold (България) и GP Group JSC, спечели търга за първия участък от линия М4 на метрото, която ще свързва Gara de Nord с Eroii Revoluției. Офертата на Dogus беше с почти 100 милиона евро по-конкурентна от следващата най-висока оферта, което потвърждава ефективността и конкурентоспособността на компанията. Общата стойност на проекта надхвърля 17 милиарда румънски леи.

Линия М4 ще включва 13 станции и ще бъде с дължина около 12 километра, което ще допринесе за подобряване на градската мобилност и намаляване на задръстванията в южната и централната част на столицата.

Име, синоним на отличност в инфраструктурата

Основана през 1951 г., Dogus Construction е реализирала над 250 големи проекта на стойност над 30,5 милиарда долара в Европа, Близкия Изток и Азия. Компанията е призната за своето уважение към околната среда, бизнес етиката и социалната отговорност.

Чрез проекта Dogus Construction Bucharest Metro компанията укрепва присъствието си в Централна и Източна Европа и допринася за модернизирането на румънската инфраструктура. Букурещ така се превръща в следващия град, в който Dogus внася технологичната експертиза, иновациите и стандартите за отличност, които са определили проекти като метрото в Мумбай.

Компанията също така възнамерява да приложи същите екологични стандарти в Румъния, както и в своите международни проекти, с акцент върху енергийната ефективност, рециклирането на строителни материали и намаляването на въглеродния отпечатък.

Според визията на Dogus инфраструктурата на бъдещето трябва да бъде не само функционална, но и екологична – философия, която Dogus ще приложи на практика чрез линия M4, проект, който обещава да предефинира градската мобилност в столицата.

