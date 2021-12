Доц. д-р Радостина Нейкова с участие на 45-тото издание на Международния анимационен филмов фестивал „Cinanima“

Доц. д-р Радостина Нейкова беше поканена да се присъедини към специалните гости на един от най-старите европейски фестивали за анимационно кино и да представи своя, награждаван на повече от 35 международни форуми, филм „Мармалад“.

45-тото издание на Международния анимационен филмов фестивал „Cinanima“ – Португалия предостави възможност на доц. Нейкова да защити и възгледите си относно анимацията като социално ангажирана терапия, представяйки доклада си „The use of animation as a socially engaged therapy“ на „Symposium animaScapes Animation and beyond – a time of awakening“.