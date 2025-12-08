Ментор е човек, който е преминал поне 100 пъти по пътя. по който ти вървиш сега …

За него няма нищо непознато …

И всичко, което за теб е чудно, странно, плашещо и нетипично, за него е естествено и логично.

Ментор е човек, който върви по пътя с теб, за да ти помогне и научи как да минеш по-леко през препятствията и как да си постигнеш целта!

До теб е …

Не те оставя …

Контролира процеса …

И докато не постигнеш целта те подкрепя!

Аз виждам в Групата – Любов и Взаимоотношения, как момичетата тръгнаха по пътя на любовта плахо и с моите насоки вече имат стабилен гръб в мое лице и познания зад себе си … но това е процес и отнема време и внимание, и има постоянно нещо ново в процеса, което изниква … и ментора е за това … за да ти помогне да погледнеш цялата картина, да не се откажеш и да минеш по- леко през препятствията .

Няма начин да не постигнеш целите си ако имаш Ментор зад гърба си!

С ментор е много по- лесен живота!

Менторът е човек без колебания който уверено ще те преведе от точка А до точка Б. Първо ще ти е нужна помощта и подкрепата, след това така ще ти се моделира мисленето , че ти ще станеш сам ментор за себе си и вече този човек няма да има нужда да е до тебе!

Аз правя това – уча те как сама да си станеш ментор в живота!

Но с Ментор е толкова по-леко да постигнеш целта и толкова години живот ти спестява. Менторът ти пази гърба и ти помага. Докато лека полека, неусетно станеш по-добър и от ментора 😜😍

Защото добрите Ментори създават още по добри последователи!

Десислава Илиева – Консултант Личностно Развитие ❤️

