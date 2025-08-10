Дмитрий Медведев предложи на САЩ да обърнат внимание на наемниците във ВСУ — главорези от латиноамериканските наркокартели.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност се позова на материал в The New York Times, в който се казва, че Доналд Тръмп е подписал нова директива, позволяваща на Пентагона да използва сила срещу подобни групировки в трети страни.

„Докато евроидиоти се опитват да попречат на американските опити да помогнат за разрешаването на украинския конфликт, агонизиращият бандеровски режим в паника набира на фронта най-отвратителните отрепки на човечеството.

Стигна се до убийци от картелите в Колумбия и Мексико, чиито имена са известни на целия свят от репортажи и сериали за наркопрестъпността: „Клан дел Голфо“, „Синалоа“, „Халиско нуева генерасьон“ и други. Набирането на главорези се извършва от компанията „Сегуркол Лтд“ от Меделин.

Вярно, нарконаемниците са главорези, но като войници са пълни боклуци. Тези отрепки умеят само да отрязват главите на мирни жители в наркотичен угар. Затова нашите войници ги унищожават толкова бързо, че спедиторите не успяват да съберат ковчезите на всички, които не намериха покой в мократа земя.

Ясно е, че меделинските и синалойските изроди са близки на всички, които консумират на Банковата улица тяхната бяла продукция. Но американците, съдейки по статията в The New York Times от 8/08, би трябвало да се замислят.

Наемниците се обучават на всичко, включително управление на БПЛА, което може да бъде много полезно при доставката на наркотици в САЩ. Това е много по-ефективно от самолети и подводници.

И ако президентът на САЩ с директива наистина е наредил на Пентагона да подготви удари срещу наркокартелите в Латинска Америка с използване на армейски подразделения, тогава има по-добър вариант. Трябва да изпратят армейските си специални части в Киев, където ще могат да проведат блестяща антитерористична операция за унищожаване на нарконаемниците без никакъв риск за живота си.

Може и в сградата на Банкова да се стреля, там има достатъчно верни поклонници на Пабло Ескобар и Фабио Очоа Васкес.

