Дмитриев: Работата по идеята за тунел между Русия и САЩ започна преди шест месеца

Дмитриев разказа за работата по технико-икономическото обоснование на тунела между Русия и САЩ

Работата по идеята за изграждане на тунел между Русия и САЩ продължава вече шест месеца, съобщи специалният представител на президента за инвестиционно-икономическо сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев.

„Ние (РФПИ. — Бел. ред.) започнахме технико-икономическата обосновка на тунела между Русия и Аляска преди шест месеца“, написа той в социалната мрежа X.

В четвъртък Дмитриев обяви перспективите за изграждане на междуконтинентален тунел през Беринговия проток с помощта на технологиите на The Boring Company. Според него за реализацията на проекта ще са необходими до осем милиарда долара, а тунелът може да бъде построен за по-малко от осем години. Дмитриев също отбеляза, че РФПИ е проучил съществуващите предложения, включително железопътната линия САЩ — Канада — Русия — Китай, и ще подкрепи най-жизнеспособното от тях.

В събота той уточни, че Москва и Вашингтон са започнали обсъждане на тунела между двете страни.

На вчерашната среща на президента на САЩ Доналд Тръмп и Владимир Зеленски във Вашингтон един от журналистите зададе въпрос на шефа на Белия дом за този проект. Той нарече идеята интересна.

Както заяви пред РИА Новости президентът на Националния изследователски център за транспорт и инфраструктура Павел Иванкин, логично е тунелът между Русия и САЩ да бъде комбиниран автомобилно-железопътен.

източник: ria.ru

Facebook

Twitter



Shares