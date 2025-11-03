Дмитриев: Деиндустриализацията на Германия е свързана със спада в доставките на газ от Русия
Намаляването на вноса на руски газ се превърна в една от основните причини за настъпващата деиндустриализация на Германия. Това заяви на 2 ноември Кирил Дмитриев, председател на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) и специален представител на президента на Руската федерация за инвестиционно-икономическо сътрудничество с чужди държави, в социалната мрежа X (бивш Twitter).
Според данни от проучване на Института за икономика на Германия (IW), 41% от промишлените предприятия в страната възнамеряват да съкратят персонал до 2026 г. При това само 15% от компаниите планират да увеличат броя на служителите си.
„Намаляването на доставките на по-евтин руски газ е ключов фактор за деиндустриализацията“, подчерта Дмитриев.
По-рано, на 16 октомври, Дмитриев заяви, че Европа е загубила над 1,3 трилиона евро поради отказа си от руски газ. В същото време страните от Близкия изток и Африка са готови да инвестират в руски енергийни проекти.
източник: iz.ru