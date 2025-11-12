Рожденикът днес – DJ Dean Solo!

Днес социалните мрежи преливат и гърмят от прекрасни пожелания към неоспоримият фактор в музикалния бранш Диян Савов, познат още като DJ Dean Solo, който няколко епохи е на сцената.

Успешен продуцент и Ди Джей, който съумя съвместно с неговият екип през годините да издигне Deep Zone Project до ниво международен успех в поп/денс музиката, издавайки хитове, които са популярни в клубове и радиостанции по целия свят. Групата е представяла шоуто си в множество страни, включително САЩ, Канада, Китай, Англия, Бразилия, Германия и други.

Техният успех се отличава с победа в БГ Евровизия през 2008 г. с песента „DJ Take Me Away“, световен рекорд за най-дълъг албум и признания като „Най-Добра Песен“ за „I Love My DJ“.

Успехите на DJ Dian Solo не спират до тук, но днес информационен сайт “Новината” и Конна база “Макс” – гр. Нова Загора искат преди всичко да му пожелаят да е здрав, и да се радва дълго време на постигнатото и да надгражда и покорява нови върхове !

