Директните полети между континентален Китай и Индия бяха възобновени след 5-годишно прекъсване

Полет от индийската Колката кацна в понеделник на международното летище Гуанджоу Байюн в провинция Гуандун в южен Китай, отбелязвайки официалното възобновяване на директните полети между континентален Китай и Индия след спирането им през 2020 г.

Възобновяването дойде след усилията на външните министерства и отделите за гражданска авиация както на Китай, така и на Индия.

Полетът, изпълняван от IndiGo, най-голямата търговска авиокомпания в Индия, излетя от Колката, столицата на източния щат Западна Бенгалия в Индия, и пристигна в Гуанджоу около 04:00 часа в понеделник. Полетът беше напълно резервиран, като повечето пътници пътуваха за почивка или бизнес, водени от голямото търсене на Кантонския панаир.

Преди спиранията поради пандемията от COVID-19, директните полети превозваха повече от 1,2 милиона пътници годишно. От понеделник пътниците вече не е необходимо да правят дълги отклонения през хъбове като Дубай, Тайланд или Сингапур.

„Определено беше много удобно, защото беше директен полет. Така че беше много по-релаксиращо, че можехме просто да дойдем директно тук, без да правим прекачване. Така че очакваме с нетърпение още много подобни възможности“, каза Ануджа Аниян, пътник от Индия.

„Преди имаше много други опции, например от Делхи до Гуанджоу, имаше директен полет. Така че, China Southern летеше. По-лесно е и за двете страни, Индия, и Китай, че полетът се възобнови, защото търговията ще се подобри още повече отсега“, каза Джейдийп Дханука, друг пътник от Индия.

Възобновяването намалява времето за пътуване от 10 часа на под шест. IndiGo обяви възобновяването на маршрута в началото на октомври, като ежедневните директни полети от Делхи до Гуанджоу ще се възобновят и през ноември.

„Това е много добре, защото преди това дойдохме с China Southern директно от Ню Делхи до Гуанджоу. Така че, нямаше директен полет, така че беше малко неудобно, но сега, когато започват отново, е много добре“, каза Тапан Гупта, индийски пътник.

China Eastern Airlines ще възобнови полетите си от Шанхай до Делхи от 9 ноември с три седмични полета.

Очаква се възстановяването на директните въздушни връзки да разшири възможностите в търговията, инвестициите, образованието и туризма, надграждайки двустранната търговия от 138 милиарда щатски долара, регистрирана миналата година.

Видео с български субтитри:

Източник: AMSP.link

Facebook

Twitter



Shares