Diplomat Plaza Hotel & Resort Луковит отбеляза 20 години с пето поредно отличие „Арт и Уелнес хотел на България“ и специално гала събитие с изявени личности

Diplomat Plaza Hotel & Resort** отпразнува своята 20-годишнина и беше удостоен за пета поредна година с престижната награда „Арт и Уелнес хотел на 2025“ от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА).**

Отличието е силен знак за устойчивото развитие на комплекса и за неговата водеща роля в уелнес сектора и арт туризма у нас.

Тържеството по повод юбилея и новата награда събра впечатляващ кръг от популярни личности, партньори и приятели на хотела. Сред специалните гости бяха:

Атанас Лазаров – PR експерт и продуцент

Ники Сотиров – актьор

Енджи Касабие – нутриционист и обществено призната фигура

Рабих ел Зейн – Мистър Ливан и Мистър Интернешънъл

Атиджа – инфлуенсър и модел

Цецо Андреев – топ гримьор

Всички гости бяха единодушни, че Diplomat Plaza е утвърденo място за хора, които ценят детайла, изисканата среда, професионалното обслужване и високата култура на гостоприемство.

Уникална арт експозиция на Ставри Калинов – гордостта на Diplomat Plaza

Една от най-ярките атракции в комплекса е постоянната арт експозиция, посветена на великия български творец Ставри Калинов. Хотелът разполага с уникална колекция от негови произведения – скулптури, арт инсталации и еднокласни експонати, които превръщат пространството в галерия от европейски ранг. Тази арт среда е неделима част от идентичността на Diplomat Plaza и затвърждава репутацията му като истински „арт хотел“.

Награда, която обобщава визия, честност и труд

От ръководството на хотела споделят, че отличието е резултат от години последователност, отдаденост и професионална философия.

Любен Станев – младши, от името на собствениците, заяви в благодарствения си адрес:

„Тази награда е признание за труда на нашия екип, за доверието на нашите гости и за идеята, която следваме вече 20 години – да създаваме преживявания, а не само услуга. Diplomat Plaza винаги е бил повече от хотел – той е пространство за изкуство, култура, вдъхновение и uелнес спокойствие. Благодарим на всички, които са част от нашата история.“

20 години стил, уелнес философия и гостоприемство

Diplomat Plaza Hotel & Resort**** от години развива собствена концепция, която комбинира:

артистичен интериор

изискана уелнес зона

подбрани произведения на изкуството

персонализирано обслужване

модерни преживявания, ориентирани към релакс и вдъхновение

Хотелът успешно се позиционира като една от най-разпознаваемите арт & уелнес дестинации в България, а поредицата от отличия от БХРА само потвърждава неговото устойчиво лидерство.

Благодарност към гостите и партньорите

Ръководството на Diplomat Plaza Hotel & Resort изказва своята искрена благодарност към всички гости, партньори, медии и приятели, които подкрепят развитието на хотела и неговата визия.

Атанас Лазаров, основател на Destinations TV

„Този край е неоткрит диамант и божествен рай. Diplomat Plaza не само показва магията на региона – той я издига на световно ниво. За мен е чест да бъда тук и да подкрепя място, което създава преживявания, изпълнени с вдъхновение, култура и истинско българско гостоприемство.“

