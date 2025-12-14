неделя, декември 14, 2025
Деси Станкова с нов прочит на „Рождество“ –почит към Ваня Костова и създателите на песента

В навечерието на Рождествените празници певицата и вокален педагог Десислава Станкова представя своята версия на песента „Рождество“ – изпълнение, пропито с дълбоко уважение към незабравимата Ваня Костова.

Песента има особено място в живота на Деси, която я изпълнява за първи път едва на 17 години и завоюва редица национални отличия именно с нея. Днешният ѝ прочит е лично и съкровено посвещение – към нейния син, към семейството, приятелите и всички, които безусловно я подкрепят в творческия ѝ път.

Специална благодарност Деси отправя към Боян Михайлов, сина на Ваня Костова, за доверието, подкрепата и благословията към новата версия на песента.

Сърдечни благодарности отправя и към отец Данаил от храм „Св. Св. апостоли Петър и Павел“ в гр. Велики Преслав – най-старата действаща църква във Варненската и Великопреславската митрополия. Храмът, със своята близо 220-годишна история, приютява духа на Възраждането и живата християнска вяра, превръщайки се в естествена сцена за заснемането на видеото.

В клипа участват три поколения, вплели светлина, любов и християнски добродетели – Баба Атанаска на 91г. от село Миланово, самата Деси Станкова, и десет годишната Виолета Димитрова от НУ „Княз Борис I“ – гр. Шумен.

„Да вплетеш светлина, вяра и любов през три поколения – това е истинският смисъл на Рождество“, споделя Деси и пожелава на всички зрители да се върнат към себе си, да се преклонят и да намерят смирение в празничните дни.

Професионалният адио запис и мастериране са дело на Диян Димитров, а видео реализацията, монтиране, режисиране и ефекти – на Антон Драганов. Стайлингът е поверен на Ева Танева – ръководител на фолклорен клуб „Омая“, гр. Търговище.

Локацията на заснемането – храм „Св. Св. апостоли Петър и Павел“ във Велики Преслав – добавя допълнителна духовна дълбочина към музикалния проект.

Паралелно с новия си празничен подарък към публиката, Деси припомня и своята авторска песен „Две души“, представена в края на юни. В отговор на многобройните запитвания от почитатели, тя предоставя оригиналния инструментал на песента в YouTube, за да може всеки желаещ да я изпее в собствена интерпретация.

Благословени празници!

