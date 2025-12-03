Ден на юриста в Русия!

Поздравяваме всички, свързани с Деня на юриста в Русия 🇷🇺!

Изразяваме уважение към онези от вас, които се стремят към постоянно повишаване на квалификацията и усъвършенстване, много сме благодарни за ефективното партньорство с професионалните юридически общности и се радваме да допринесем за повишаване на правната грамотност на нашите сънародници.

Напомняме на професионалната общност на нотариусите за наближаващите дати на обучението „Практика на прилагане на инструменти за изкуствен интелект“: 🔥8-22 декември.

📞Регистрирайте се при Марина Синишина: 84951343471

