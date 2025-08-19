Ден 2 от „China Up Close“ и преживяванията на нашия екип
Пътуването продължи с посещение на Meigao Short Drama Super Factory. Фабриката е създадена, за да отговори на постоянно нарастващото търсене на късометражни сериали в Китай. Какво са късометражни сериали, може да попитате? Късометражните сериали са точно това, което подсказва името им. Късометражните сериали са сериали с продължителност от 30 секунди до 3 минути. Обикновено тези сериали се публикуват в официалните профили на компаниите в социалните медии.
Това е настоящата тенденция в Китай. Суперфабриката за късометражни драми Meigao се простира на площ от 59 000 квадратни фута, където можете да намерите голямо разнообразие от филмови декори, включително спални на изпълнителни директори, вагони на метрото, затвор, цяла болница с операционна зала и дори две луксозни самолетни кабини. Проектирана с оглед на ефективността, фабриката може да приеме до 30 продуцентски екипа едновременно. Тези услуги драстично намаляват времето за изпълнение и производствените разходи, което прави Meigao най-голямата централизирана база за заснемане на късометражни сериали в Китай. От откриването си фабриката е произвела над 300 късометражни сериала, генерирала е над 400 милиона юана приходи и е привлякла 50 000 посетители. Наистина впечатляващи цифри.
Много интересен факт за Meigao Short Drama Super Factory е, че в началото тя не е била фабрика за късометражни филми. Сградата е построена по време на епидемията от Covid с цел да бъде болница, в която пациентите да бъдат лекувани с подходящо оборудване и грижи. Тогава имаше толкова голямо търсене на медицински съоръжения, че китайското правителство построи тази болница за рекордно кратко време – по-малко от седмица. Години по-късно, след като Covid отмина, сградата получи нов живот и се превърна във фабриката за късометражни филми, която познаваме днес. Това доказва, че всяка сграда може да има втори живот и шанс да бъде използвана отново, а не изоставена. И както виждаме, в този случай това беше огромен успех.
Следобедът продължи с посещение в Zhejiang Yulaola Agricultural Technology Company. Компанията насърчава и следва най-съвременните научни изследвания и практики за развъждане и отглеждане на по-качествена риба и ефективно отглеждане на зеленчуци по начин, който гарантира тяхното качество и непокътнат вкус. В момента 80% от оборудването им е разработено от самите тях, което означава, че никой друг в света не разполага с такава технология. От автоматични хранилки до специални програми за развъждане, които гарантират здравето на рибите.
Най-впечатляващата част от това посещение беше фактът, че те са открили, че нехраненето на рибите в продължение на 3 месеца има много благоприятен ефект върху тях. Изследванията показаха, че общото им здраве се е подобрило, репродуктивните им цикли са станали редовни и, изненадващо, вкусът на рибата и текстурата на месото са станали по-нежни и по-вкусни.
Прилагането на тази работа и постиженията от изследванията е донесло осезаеми ползи на местно ниво. То е увеличило доходите в 13 местни села, обучило седем местни технически експерти и привлякло трима чуждестранни студенти да се установят и да учат в Лонгю. Когато завършат обучението си, те ще върнат знанията си в своите страни и ще се заемат с подобряването на собственото си селско стопанство и рибовъдство. Проектът е допринесъл за увеличаване на обема на местното риболовство с впечатляващата сума от над 100 милиона юана.
От двете посещения научихме, че Китай е заел челни позиции не само в развлекателната индустрия, но и в селското стопанство. Всичко това е направено с единствената цел да се подобри животът на китайския народ и да се стимулира икономиката, затвърждавайки челната позиция на Китай във всички области.
Текст: Жаклин Златанова
Снимки: Жаклин Златанова
The trip continued with a visit to the Meigao Short Drama Super Factory. The factory appears to be keeping up with the ever-growing demand for short dramas in China. What are short dramas, you may ask? Short dramas are exactly what their name suggests—short video dramas ranging from 30 seconds to 3 minutes in length. These dramas are usually published on official social media accounts.
This is the current trend in China. The Meigao Short Drama Super Factory spans 59,000 square feet. On this large patch of land, you can find a huge variety of film sets, including CEO bedrooms, subway cars, jail cells, a complete hospital with an operating room, and even two luxury airplane cabins. Designed for efficiency, the site can host up to 30 production crews at once. These services dramatically reduce turnaround time and production costs, making Meigao the largest centralized short drama filming base in China. Since opening, the factory has produced more than 300 short dramas, generated over 400 million yuan in revenue, and attracted 50,000 visitors—truly impressive numbers.
A very interesting fact about the Meigao Short Drama Super Factory is that it did not start out as a filming facility. The building was originally constructed during the COVID-19 outbreak as a hospital, equipped to treat patients with proper care and equipment. Due to the high demand for medical facilities at the time, the Chinese government built the hospital in record-breaking time—less than a week. Years later, after the pandemic had passed, the building was given a new life and became the short drama factory we see today. This transformation proves that every building can have a second life and purpose instead of being abandoned. In this case, it was a huge success.
In the afternoon, the day continued with a visit to Zhejiang Yulaola Agricultural Technology Company. The company promotes cutting-edge scientific research and practices in breeding better fish and efficiently growing vegetables in a way that ensures quality and pristine taste. Currently, 80% of their equipment is self-developed, meaning no other company in the world has access to the same technology.
From automatic feeders to special breeding programs that ensure the health of the fish, the most impressive part of the visit was learning that not feeding the fish for three months had surprisingly beneficial effects. Research showed that their overall health improved, their reproductive cycles became more regular, and, surprisingly, the taste and texture of the fish became more tender and flavorful.
The application of this research has had tangible local benefits. It has increased incomes in 13 local villages, trained seven local technical experts, and attracted three foreign students to settle and study in Longyou. Once they complete their studies, these students will bring the knowledge back to their home countries, contributing to the improvement of agriculture and fish breeding globally. The project has helped boost the local fishery output by more than 100 million yuan—an impressive achievement.
From both visits, we learned that China has secured top positions not only in entertainment but also in agriculture. All of this is done with the single aim of improving the lives of the Chinese people and further boosting the economy, solidifying China’s position as a global leader in many fields.
Text: Zhaklin Zlatanova
Photos: Zhaklin Zlatanova