Делегации правят тържествен вход при откриването на 15-те национални игри в Китай

Спортисти и фитнес ентусиасти от 37 делегации от цялата страна направиха тържествен вход на церемонията по откриването на 15-ите Национални игри на Китай в Гуанджоу, столицата на провинция Гуандун в Южен Китай, в неделя вечерта.

Китайският президент Си Дзинпин и съпругата му Пън Лиюан присъстваха на церемонията.

Церемонията започна в 20:00 часа, когато осемчленна почетна гвардия на Китайската народноосвободителна армия (НОАК) тържествено ескортира националното знаме на Китай на стадиона с уверена крачка.

След това бяха внесени знамето на Националните игри на Китайската народна република и знамето на 15-ите Национални игри.

Делегации, представляващи провинциите, общините, автономните райони на Китай и специалните административни райони Хонконг и Макао, както и различни спортни асоциации, маршируваха към мястото на провеждане под топлите аплодисменти на публиката.

Си и Пън поздравиха спортистите, които ентусиазирано махнаха с ръце в отговор.

Игрите, насрочени за 9 до 21 ноември, се провеждат съвместно от провинция Гуандун и съседните специални административни райони Хонконг и Макао. Това е първият път, в който районът на Големия залив Гуандун, Хонконг и Макао е съвместен домакин на най-голямото мултиспортно събитие в страната.

Проведени за първи път през 1959 г., Националните игри са най-голямото мултиспортно събитие в Китай.

15-ите Национални игри включват 34 спорта с 419 дисциплини в състезателната програма и 23 спорта със 166 дисциплини в програмата за масово участие.

Видео: https://youtu.be/CRSi8ErpVuU

Източник: CCTVPlus

