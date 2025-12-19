Делът на приятелските страни в несуровинния износ на Русия достигна 86%

Как се постигнаха тези резултати и какво ще се случи по-нататък

По резултатите от първите девет месеца на 2025 г. делът на приятелските страни в несуровинния неенергиен износ на РФ възлиза на 86%, съобщиха от Министерството на промишлеността и търговията. Кои отрасли са допринесли най-много за постигането на този показател и дали може да се очаква по-нататъшен растеж през 2026 г. – в материала на „Известия“.

Основни двигатели

Ключови двигатели на растежа на доставките в приятелски страни са металните продукти, по-специално цветните метали (мед, алуминий), плоски изделия от желязо, пръти, чугун, съобщиха за „Известия“ в Министерството на промишлеността и търговията. Важна роля играят и машиностроителните продукти, а именно твелы, специални автомобили и изчислителни машини.

Ключови партньори тук са Китай, Беларус, Казахстан, Турция и Индия. В сравнение с деветте месеца на 2024 г. не може да не се отбележи високият темп на растеж на несуровинните неенергийни стоки в Иран с 21%, Алжир с 67% и в ОАЕ с два пъти“, съобщиха от министерството.

Сред мерките за държавна подкрепа най-търсени са субсидирането на логистичните разходи на износителите. Ключови бариери са преди всичко логистичните сложности и въпросите, свързани с международните разплащания, както и необходимостта от сертифициране на продукцията на нови пазари, считат в министерството.

Най-резултатни се оказаха финансовите инструменти, по-специално субсидирането на логистиката, експортното кредитиране и застраховането чрез РЭЦ и ЭКСАР, както и механизмът за компенсиране на част от разходите за сертифициране и адаптиране на продукцията към изискванията на външните пазари, заяви пред „Известия“ президентът на Търговско-промишлената палата (ТПП) на РФ Сергей Катырин.

„Важна роля изиграха разплащанията в национални валути, споразуменията за взаимно признаване на стандарти и активната работа на търговските представителства“, отбеляза той. „За несуровинния износ критично значим фактор стана системната подкрепа за излизането на МСП на външните пазари.“

Основните трудности, според него, са свързани с логистиката и изчисленията, включително разходите за транспорт и трансграничните плащания, както и с различията в техническите изисквания и сертифицирането. Допълнителен възпиращ фактор остава недостатъчната информираност на бизнеса за спецификата на отделните пазари и контрагентите.

Избраната от държавата стратегия за формиране на алтернативни търговски, финансови и логистични маршрути дава резултат, позволявайки на Русия да запази забележително място в световната система за обмен на стоки, заяви пред „Известия“ Нонна Каграманян, заместник-председател и ръководител на изпълнителния комитет на „Делова Россия“. Бизнесът целенасочено освоява направления, които доскоро се възприемаха като сложни или нетипични. Съществен принос за разширяването на износа имат доставките на продукти от агропромишления сектор, както и излизането на външните пазари на руски ИТ-компании, които са успели да се адаптират към новите условия и да докажат своята конкурентоспособност. Допълнителен потенциал създава и платформеният модел на икономиката, който отваря достъп на местните потребителски марки до пазарите на приятелски държави.

Говорейки за държавната подкрепа за износителите, според нея е трудно да се сведе до отделни мерки. Съвместната работа на профилните ведомства и Руския експортен център е изградила комплексна система, включваща целия набор от необходими решения — от образователни програми и аналитика до маркетингово съпровождане и финансови инструменти.

Докато световната търговска система формира новите си контури, ще срещаме определени трудности в най-простите неща: как да доставим стоката, как да получим парите за нея, как да намерим надежден партньор, как правилно да оценим потенциала на пазара, каза експертът. „Още веднъж ще подчертая, че в нашата страна има може би най-добрата система за подкрепа на руските компании, защото тя работи в тясно сътрудничество с бизнеса и е готова за постоянно усъвършенстване.

Промяна на условията

Дори в условията на санкционен натиск, рискове от вторични ограничения за партньорите и съществени проблеми с логистиката, преходът към доставки от приятелски държави се оказа успешен, съобщи за „Известия“ управляващият директор на рейтинговата служба НРА Сергей Гришунин.

Ако през 2021 г. на приятелските страни се падаха само около 60,5% от ННЭ, то до края на 2024 г. този показател вече достигна 84%. Общият обем на този износ за отчетния период възлиза на 111,4 млрд. долара, което показва ръст от 6%. Най-голям принос в този стоков обем традиционно имат промишлените стоки, чийто износ възлиза на 85,4 млрд. долара, и продукцията на агропромишления комплекс на стойност 26 млрд. долара, каза експертът.

Именно тези направления, по негово мнение, днес водят процеса на преориентация на външната търговия, но пълноценният анализ се затруднява от ограничената достъпност на информация. Вече около половин година не се разкриват подробни отворени статистически данни. При това държавната подкрепа се свежда основно до традиционни мерки за стимулиране на инвестициите в несуровинния неенергиен сектор, включително механизми като СПИК, но това явно не е достатъчно.

Основният пропуск е слабото финансово подпомагане на износа на пазарите на приятелски страни. Става дума за финансиране на услуги, договори за пълен цикъл, инструменти за експортно кредитиране, счита Сергей Гришунин.

— Засега такива решения са развивани в минимална степен и в този аспект Русия значително отстъпва на Китай. Именно недостатъчната финансова подкрепа от страна на институциите за развитие, по наше мнение, е основният проблем, който намалява конкурентоспособността на несуровинните стоки и услуги, отбеляза той.

Освен това, продължават да съществуват редица системни ограничения, добави експертът. Значителен натиск оказва логистиката. Поради прекъсването на обичайните маршрути и преминаването към по-дълги вериги транспортните разходи през 2024 г. се очаква да нараснат с около 20%. В отделни отрасли, например в целулозно-хартиената промишленост, доставките за Китай губят икономически смисъл на фона на поскъпването на транспорта и валутните колебания.

През 2025 г. обемът на несуровинния неенергиен износ може да достигне около 160 млрд. долара – над нивото от 2023 г., но под пиковите стойности от 2021 г., заяви пред „Известия“ Александър Фиранчук, водещ научен сътрудник в Международната лаборатория за изследване на външната търговия към Президентската академия.

Ефективността на мерките за държавна подкрепа на износа е неравномерна: най-добри резултати показаха инструментите, свързани с адаптирането на продукцията към изискванията на външните пазари, развитието на сътрудничеството, обучението и аналитичното съпровождане, особено търсени от малките и средните предприятия. По-малко ефективни са скъпите и слабо мащабируеми мерки, счита Александър Фиранчук.

Ключовите бариери за износителите остават – това са трудностите с трансграничните разплащания, ръстът на цената на финансовото съпровождане на сделките, предпазливостта на чуждестранните контрагенти поради риска от вторични санкции, както и укрепването на рублата, което намалява ценовата конкурентоспособност на промишлените стоки, отбеляза той. В по-малка степен тези фактори засягат продуктите с устойчиво световно търсене, преди всичко селскостопански стоки, метали и химикали.

Основен принос за растежа на показателя имат машиностроенето, химическата промишленост и металургията на фона на високото търсене на руска техника, оборудване и транспорт в страните от Азия, Африка и Близкия изток, заяви пред „Известия“ доцентът в катедрата по мениджмънт и ГМУ на факултета по икономика и управление на МГУТУ Разумовски Екатерина Швеева. Подкрепата за промишления износ през 2025 г. беше осигурена от транспортни субсидии, преференциално кредитиране, развитие на платежни маршрути с приятелски страни, както и финансиране на научноизследователска и развойна дейност и износ на продукция на външни пазари. В същото време остават сериозни ограничения, свързани с удължаването и поскъпването на логистиката, недостига на контейнери и сложностите при разплащанията поради ограниченията върху международните плащания.

автор: Любовь Лежнева

източник: iz.ru

Facebook

Twitter



Shares