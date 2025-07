Давут Гюл: Опитът за преврат бе решаващ за идентичността и развитието на турската държава

Губернаторът на Истанбул Давут Гюл произнесе реч пред повече от 200 чуждестранни и местни журналисти по повод 9-годишнината от опита за преврат на 15 юли.

Губернатор Гюл посрещна група от над 200 чуждестранни и местни журналисти в губернаторството на Истанбул за събитие, организирано от Дирекцията за комуникации в Турция.

Г-н Гюл произнесе реч за генезиса на ФЕТО, за това какво е движело действията им и каква е била подкрепата, която са получавали. Той изтъкна как терористичната организация се е възползвала от икономическия пейзаж на страната през 60-те години на миналия век, тъй като 70% от населението е живяло в селски райони, и как се е възползвала от религиозните и моралните ценности на нацията, за да стимулира подкрепата си.

Въпреки всичко това губернаторът похвали турския народ за неговата устойчивост. Хора, държавни служители, ветерани, семейства, хора с увреждания и деца – всички те излязоха, за да защитят интересите на своята родина. На въпроса за позицията на младото поколение, губернаторът ентусиазирано отговори, че едни от първите хора, които са излезли на улицата, са били по-младите. Въпреки че това беше труден момент, той беше решаващ за идентичността и развитието на турската държава, тъй като позволи трансформацията в така наречената „Турция без терор“.

Иван Златанов – специален пратеник на „НОВИНАТА“ в Турция

The governor of Istanbul, Davut Gül, gave a speech in front of over 200 foreign and domestic journalists commemorating the 9-year anniversary of the July 15 coup attempt.

Governor Gül welcomed a group of over 200 foreign and domestic journalists in the Governorship of Istanbul for an event, organized by the Directorate of Communications in Türkiye.

Mr. Gül gave a speech on the genesis of FETO, what drove their actions, and what caused the support it received. He pointed out how the terrorist organization took advantage of the economic landscape of the country in the 60s of the last century, as 70% of the population lived in rural areas, and how it feasted on the nation’s religious and moral values to drive its support.

Despite all of this, the Governor praised the Turkish nation for its resilience. People, governmental officials, veterans, families, handicapped people, and children all came out to protect the interests of their homeland. When asked about the stance of the younger generation, the Governor enthusiastically answered that some of the first people to take to the streets were younger ones. Even though it was a challenging moment, it was a crucial one for the identity and development of the Turkish state, as it allowed for a transformation into what is being called “Terror-free Türkiye”.

