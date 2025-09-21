Давид Гарибян омагьоса публиката с блясък, стил и специален подарък за Енрике Иглесиас

На престижно музикално събитие, изпълнено с много емоции и световни звезди, арменската гордост Давид Гарибян открадна вниманието на всички.

Артистът, известен със своя чар и близостта си до големите имена в шоубизнеса, връчи специална награда на една от най-обичаните вокалистки от екипа на Енрике Иглесиас.

Най-вълнуващият момент настъпи, когато Давид изненада лично световния латино идол. Той поднесе на Енрике ръчно изработен пръстен от Ереван, излъчващ символика, стил и дълбоко уважение. „Този пръстен е част от Армения и моя личен подарък за човек, който вдъхновява милиони по света“, сподели развълнуван Давид.

Известен със своя изтънчен вкус и харизма, Давид Гарибян не крие близките си приятелства с глобални икони като Ким Кардашиян, която от години подкрепя неговите артистични и културни инициативи.

Със своя жест към Енрике Иглесиас, Давид не само плени публиката, но и затвърди образа си на артист от световна класа – човек, който съчетава талант, блясък и сърце в едно.

Давид Гарибян е бизнес партньор Meta и известен арменски продуцент. Близък приятел е на Атанас Лазаров и Мариенала Арабаджиева.

Facebook

Twitter



Shares