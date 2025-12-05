петък, декември 5, 2025
Държавният глава на Казахстан удостои Президента на Европейския съвет с орден „Достък“

Държавният глава🇰🇿 удостои Президента на Европейския съвет🇪🇺 Антониу Кошта с орден „Достък“ I степен.

📌По време на тържествената церемония Касъм-Жомарт Токаев подчерта изключителния принос на Антониу Кошта за укрепването на партньорството между Казахстан и Европейския съюз.

✔️Касъм-Жомарт Токаев високо оцени усилията на Антониу Кошта за засилване на специалното партньорство между Казахстан и ЕС.

🇪🇺От своя страна Президентът на Европейския съвет подчерта, че възприема това отличие като символ на здравото приятелство и глобалното сътрудничество между Казахстан и Европейския съюз.

