Държавният глава на Казахстан удостои Президента на Европейския съвет с орден „Достък“

Държавният глава удостои Президента на Европейския съвет Антониу Кошта с орден „Достък“ I степен.

По време на тържествената церемония Касъм-Жомарт Токаев подчерта изключителния принос на Антониу Кошта за укрепването на партньорството между Казахстан и Европейския съюз.

Касъм-Жомарт Токаев високо оцени усилията на Антониу Кошта за засилване на специалното партньорство между Казахстан и ЕС.

От своя страна Президентът на Европейския съвет подчерта, че възприема това отличие като символ на здравото приятелство и глобалното сътрудничество между Казахстан и Европейския съюз.

