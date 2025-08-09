Държавният глава на Казахстан: Споразумението между Азербайджан и Армения е исторически важно постижение
Съветникът и прессекретар на президента на Казахстан Руслан Желдибай заяви, че президентът Касим-Жомарт Токаев счита подписаното във Вашингтон споразумение за мир между Азербайджан и Армения за исторически важно постижение, предава агенция Kazinform с позоваване на Акорда.
Документът сложи край на дългогодишния военен конфликт между двете държави и отвори пътя за установяване на дипломатически отношения и развитие на сътрудничеството между тях на основата на траен мир.
Според държавния глава, подписването на уникалното споразумение между Азербайджан и Армения стана възможно благодарение на енергичната и ефективна посредническа мисия на президента на САЩ Доналд Тръмп, който успя да убеди азербайджанския и арменския лидери да проявят в пълна степен политическа воля и стратегическа далновидност.
Президент Касым-Жомарт Токаев отбелязва, че и Казахстан е дал своя принос за постигането на толкова важни споразумения между Азербайджан и Армения, като предложи град Алмати за място на преговори на ниво министри на външните работи по ключовите параметри на мирния договор.
Там се състояха министерски преговори.
По-рано президентът на Азербайджан, министър-председателят на Армения и президентът на САЩ подписаха във Вашингтон съвместна декларация за мирно уреждане на отношенията между Баку и Ереван.
автор: Наталья Мосунова
източник: www.inform.kz