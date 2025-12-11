Даная Александрова – Даная блесна на своя грандиозен рожден ден!

Рубриката “Лица зад сцената“

автор Красимир Недялков/ дизайнер/ шоумен/ попизпълнител

Днес празнува Детето Кауза.

Днес празнува Даная.

Днес празнува едно дете, което успя да стане пример за толкова много хора – и малки, и големи.

Колко много каузи подкрепи, мила Даная…

Колко много песни изпя с душа, посветени на хора в нужда, на добрини, на надежди…

Не случайно всички те наричат Детето Кауза. Ти го заслужи с всяко свое действие, с всеки свой жест, с всяка добра дума.

Ти ни показваш ежедневно как трябва да изглежда доброто – чисто, истинско, неподправено.

Показваш ни, че да бъдеш човек не е празничен жест, а ежедневен избор.

Напомняш ни, че чудеса се случват не само по Коледа, а през цялата година – когато имаме смелост да бъдем добри.

Благодаря ти от сърце, че подкрепи и нашата Кауза на звездите под мотото

„Не само по Коледа се случват чудеса“,

която ще се проведе на 30.01.2026 г. в Сити Марк Арт Център – София.

За мен, като организатор на това бляскаво благотворително събитие, твоята подкрепа е чест и привилегия.

Даная,

Бъди жива и здрава!

Бъди щастлива, обичана, вдъхновена!

Остани все така усмихната, истинска, лъчезарна – момичето, което превръща сцената в светлина.

Пожелавам ти още много покорени върхове в музиката – заслужаваш ги един по един.

И неслучайно си номинирана в Наградите „Върховете“ – отличия за личности и лидери, които променят света около себе си.

Защото ти наистина си връх.

Връх в музиката.

Връх в добротата.

Връх в човечността.

Щастлив съм, че си част от моя живот и от моята мисия.

Продължавай да живееш мечтите си, да вдъхновяваш и да показваш на света, че доброто има лице – твоето лице.

Честит рожден ден, Даная!

С обич и уважение,

Красимир Недялков

дизайнер / шоумен / поп изпълнител

