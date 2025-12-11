Даная Александрова – Даная блесна на своя грандиозен рожден ден!
Рубриката “Лица зад сцената“
автор Красимир Недялков/ дизайнер/ шоумен/ попизпълнител
Днес празнува Детето Кауза.
Днес празнува Даная.
Днес празнува едно дете, което успя да стане пример за толкова много хора – и малки, и големи.
Колко много каузи подкрепи, мила Даная…
Колко много песни изпя с душа, посветени на хора в нужда, на добрини, на надежди…
Не случайно всички те наричат Детето Кауза. Ти го заслужи с всяко свое действие, с всеки свой жест, с всяка добра дума.
Ти ни показваш ежедневно как трябва да изглежда доброто – чисто, истинско, неподправено.
Показваш ни, че да бъдеш човек не е празничен жест, а ежедневен избор.
Напомняш ни, че чудеса се случват не само по Коледа, а през цялата година – когато имаме смелост да бъдем добри.
Благодаря ти от сърце, че подкрепи и нашата Кауза на звездите под мотото
„Не само по Коледа се случват чудеса“,
която ще се проведе на 30.01.2026 г. в Сити Марк Арт Център – София.
За мен, като организатор на това бляскаво благотворително събитие, твоята подкрепа е чест и привилегия.
Даная,
Бъди жива и здрава!
Бъди щастлива, обичана, вдъхновена!
Остани все така усмихната, истинска, лъчезарна – момичето, което превръща сцената в светлина.
Пожелавам ти още много покорени върхове в музиката – заслужаваш ги един по един.
И неслучайно си номинирана в Наградите „Върховете“ – отличия за личности и лидери, които променят света около себе си.
Защото ти наистина си връх.
Връх в музиката.
Връх в добротата.
Връх в човечността.
Щастлив съм, че си част от моя живот и от моята мисия.
Продължавай да живееш мечтите си, да вдъхновяваш и да показваш на света, че доброто има лице – твоето лице.
Честит рожден ден, Даная!
С обич и уважение,
Красимир Недялков
дизайнер / шоумен / поп изпълнител
