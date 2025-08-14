Далеч от шума и суетата

На 14 август 1945 г. е роден Борис Христов – «абсолютен некоронован властелин» на българската поезия от края на 70-те и до края на 80-те години на ХХ век.

На българския литературен небосклон, в края на 70-те години на миналия век, неочаквано изгрява ярка звезда. В продължение на няколко години тя проблясва изкусително, събирайки около себе си хиляди почитатели и поклонници. После също така неочаквано звездата угасва, за да разбуни духовете на хората на изкуството.

Гениалният млад поет, появил се сякаш от нищото, е Борис Христов. Името му се ползва с шумна слава в последните десетилетия на НР България. Двете стихосбирки на Борис Христов, издадени преди 1989 г. – дебютната „Вечерен тромпет“ (1977 г.) и последвалата я „Честен кръст“ (1982 г.), се изчерпват буквално като топъл хляб на пазара. Освен това книгите се предлагат в прекалено ограничен тираж.

Още в края на същата 1977 г., след като прави самостоятелния си дебют, Борис Христов е приет за член на Съюза на българските писатели. Ето това се казва успешен старт на литературната кариера! Освен всичко друго в края на същата година се провежда Третата национална конференция на младите литературни творци на България, на която към поета Борис Христов също се обръща внимание като към некоронования владетел на „новите млади“ в литературата.

Борис Христов е роден на 14-ти август 1945 г. в село Крапец, Пернишко. Завършва гимназия в Перник, после българска филология във Великотърновския университет (1970 г.). След дипломиране работи известно време като учител и като журналист. Прави общ дебют с още двама творци в сборника „Трима млади поети“ (1975 г.), а самостоятелен дебют – с „Вечерен тромпет“ (1977 г.). При преиздаването на „Вечерен тромпет“ през 1979 г., Борис Христов вече е литературна знаменитост.

Носител е на Голямата литературна награда на СУ „Св. Климент Охридски“ (2000 г.), както и на ред други литературни отличия. През 2010 г. в писмо до Министерския съвет обяснява, че отказва да получи присъдения му вече орден „Св. св. Кирил и Методий“ – първа степен.

Появата на Борис Христов на литературния небосклон се определя като чудо. Чудо е и самоволното му оттегляне от славата и светския живот. Борис Христов се заселва в малкото родопско село Лещен, където живее до днес със семейството си, отрекъл се завинаги от светската суета и глъчката. Христов прелетява като метеор в поезията ни, отказвайки да следва чуждите правила за дълъг и успешен литературен живот. Измисля си свои.

По случай юбилея на поета ви предлагаме да чуете няколко стихотворения на Борис Христов в превод на руски език. Чете Виктор Бойчев, директор на БКИ-Москва:

