„Да работиш най-прекрасната работа“ – маестро Тао Фан

Жаклин Златанова: Първо, благодаря Ви, че се съгласихте на това интервю. Много ми е интересно да разбера дали сте избрали тази професия? Как някой избира да стане диригент?

Маестро Тао Фан: Защото да си диригент е прекрасна работа.

Жаклин Златанова: Какви качества според вас трябва да притежава човек, за да стане диригент?

Маестро Тао Фан: Ами, ако някой иска да стане диригент, ще трябва да научи всички различни видове музика и култура. Да пътува много до много страни и различни места, за да продължава да научава все повече и повече. Това е начин на живот. И, разбира се, Европа е много важна в това отношение заради всички традиции и различни стилове музика.

Жаклин Златанова: Съгласен съм с вас. Много е важно да имаме широко разбиране за културите около нас. Това ме води до следващия ми въпрос. Как обикновено се подготвяте преди концерт? Имате ли нещо като традиция, която правите преди всеки концерт?

Маестро Тао Фан: Не, просто тишина. Обичам да седя на много тихо място преди всеки концерт. Никакви звуци, никакви хора. Просто тишина.

Жаклин Златанова: Просто за да се съсредоточите и да се подготвите.

Маестро Тао Фан: Точно така. Това е нормално, защото изнасям приблизително сто концерта годишно.

Жаклин Златанова: О, уау! Разбирам защо търсите тишина. Вие сте основател на Пекинския обединен симфоничен оркестър, бихте ли споделили повече за него?

Маестро Тао Фан: Да, това е любимият ми въпрос, защото истинската ми работа е в Китайския национален симфоничен оркестър. Но понякога не можеш да контролираш всичко в програмата, като например понякога трябва да слушаш много различни музикални произведения от различни изпълнители, така че е трудно да контролираш всичко това само с един човек. А аз просто искам да слушам и да свиря любимата си музика.

Жаклин Златанова: Вероятно това също е уморително. Имате ли любима сцена, на която сте свирили?

Маестро Тао Фан: Ами не, от години свиря почти всеки петък и събота и това е наистина забавно, но не съм сигурен дали мога да посоча една любима сцена, защото те са твърде много. И по този начин научаваш нови неща и, разбира се, пътуваш по света.

Жаклин Златанова: Това със сигурност звучи като страхотна работа. Имате ли свободно време? И какво обичате да правите през свободното си време?

Маестро Тао Фан: О, нямам свободно време. Просто отивам от концертната зала до хотела, в който съм отседнал в този момент, или до летището. Дойдох в България преди два дни и просто съм отседнал в хотела и тук, в концертната зала. Но мога да кажа, че в България има много добра храна.

Жаклин Златанова: Това е чудесно, че харесвате нашата храна. Вероятно тя е много различна от храната, която имате в Китай.

Маестро Тао Фан: Не, не съвсем. Всъщност е доста подобна. Тъй като имаме много различни стилове на хранене в Китай, различни градове, различни вкусове, мога да кажа, че сосовете са подобни.

Жаклин Златанова: Това е много интересно. Опитвали ли сте някои български десерти и плодове?

Маестро Тао Фан: О, да, опитвал съм. Всичко, което опитах, беше много вкусно.

Жаклин Златанова: Чудесно е да чуя. Последният въпрос, който имам, е какво послание бихте искали да отправите към българите?

Маестро Тао Фан: Бих искал България да бъде още по-отворена към различни култури като тази и да организира много прекрасни събития като нашето.

Жаклин Златанова: За нас отношенията между България и Китай са много важни, така че се надяваме, че ще имаме още много събития като това. Е, нямам повече въпроси, така че бих искала да ви благодаря за отделеното време и търпение. За мен беше удоволствие да се срещна с Вас и да Ви опозная. Сега ще ви оставим да се подготвите за концерта и нямаме търпение да го видим със собствените си очи. Успех!

“Working the most wonderful job” – Maestro Tao Fan

Zhaklin Zlatanova: First of all, thank you for agreeing to this interview. I am very curious to know did you choose this profession? How does someone choose to become a conductor?

Maestro Tao Fan: Because being a conductor is a wonderful job.

Zhaklin Zlatanova: What qualities do you think someone should possess to become a conductor?

Maestro Tao Fan: Well, if someone wants to become a conductor, they will have to learn all the different types of music and culture. Travel a lot to many countries and different locations to keep learning more and more. It’s a lifestyle. And of course, Europe is really important in that matter because of all the traditions and different styles of music.

Zhaklin Zlatanova: I agree with you. Its’s very important that we have a broad understanding of the cultures around us. Which brings me to my next question. How do you usually prepare before a concert? Do you have something like a tradition that you do before each concert?

Maestro Tao Fan: No, just the quiet. I enjoy sitting in a very quiet place before each concert. No sounds, no people. Just quiet.

Zhaklin Zlatanova: Just to focus and get your head in the game.

Maestro Tao Fan: Exactly. This is normal because I do roughly one hundred concerts per year.

Zhaklin Zlatanova: Oh wow! I understand why you seek quietness. You are the founder of the Beijing United Symphony Orchestra, could you please share more about it?

Maestro Tao Fan: Yeah, this is my favorite question because my actual job is in China National Symphony Orchestra. But sometimes you can’t control everything in the program like sometimes you have to listen to some many different pieces of music by different artists, so it is hard to control all that with just one person. And I just want to listen and play my favorite music.

Zhaklin Zlatanova: It probably also get tiring too. Do you have a favorite stage that you have performed on?

Maestro Tao Fan: Well, no I have been performing almost every Friday and Saturday for years now and its really fun but I am not sure if I can pin point one favorite stage because there’s just too many. And this way you are also learning new things and ,of course you are travelling around the world.

Zhaklin Zlatanova: That sure sounds like a great job to have. Do you have free time? And what do you like to do in your free time?

Maestro Tan Fan: Oh, I don’t have free time. Just I go from a concert hall to the hotel I am staying in at that moment or the airport. I came to Bulgaria two days ago and I have just stayed at the hotel and here at the concert hall. But I can say Bulgaria has very good food.

Zhaklin Zlatanova: That’s great that you like our food. Its probably very different from the food you have in China.

Maestro Tao Fan: No, not really. It’s actually quite similar. Because we have many different styles of food China, different cities, different flavors I can say the souses are similar.

Zhaklin Zlatanova: That’s very interesting. Have you tried some Bulgarian desserts and fruits?

Maestro Tao Fan: Oh yes, I have. Everything I tries was very tasty.

Zhaklin Zlatanova: Great to hear. The last question that I have is what message would you like to give Bulgarians?

Maestro Tao Fan: Us coming here is the first step so I would like for Bulgaria to be even more open to different cultures like this and hold many wonderful events like ours.

Zhaklin Zlatanova: For us the relationship between Bulgaria and China is very important so hopefully we will have a lot more events to attend like this one. Well, I don’t have any more questions so I would like to thank you for your time and patience. It was a pleasure meeting you and getting to know you. Now we will leave you to prepare for the concert and we can’t wait to see it with our own eyes. Good luck!

Facebook

Twitter



Shares