Да помним миналото за да градим бъдещето заедно!

В сградата на посолството на Китайската народна република се проведе среща – дискусия, по повод осемдесет годишнината от победата над фашизма във Втората световна война.

Втората световна война оставя трайна следа в историята и всички държави плащат жестоката цена на тази война.

За Китай това е особено важен момент, защото се празнува 80 годишната победа в Съпротивителната война на китайският народ срещу японската агресия и световната антифашистка война.

На дискусията присъстваха представители на държавни институции, учени и научни изследователи, представители на китайските общности в България, както и представители на различни организации, студенти и медии.

От една страна се направи ретроспекция на причините за войната, както и последиците от нея, но от друга страна се повдигнаха въпроси, които вече 80 години се дискутират с цел да се помни и да не се допускат същите грешки.

Дискусията бе открита и се водеше от проф. Захари Захариев, които очерта в изказването си значимостта на участието на на Китай във Втората Световна война.

Нейно Превъзходителство, извънредният и пълномощен посланик на Китайската народна република госпожа Дай Цинли в своето изказване изложи следното: „ Заедно ще си припомним историята, ще погледнем към бъдещето, ще продължим традицията на приятелството и ще обсъдим възможностите за сътрудничество.“

Тя направи кратка ретроспекция на събитията от септември 1931 година, когато Япония нахлува в Североизточен Китай. Как през 1937 година Япония започва пълномащабна агресивна война. Как китайската комунистическа партия се превръща в опора на народната съпротива. Китайската съпротива оказва силна подкрепа на съюзниците – Съветски съюз, САЩ , Великобритания.

Също така тя отбеляза: „ Трябва да задълбочим партньорството между Китай и България, както между Китай и Европа, и заедно да насърчаваме изграждането на общност на споделена съдба за човечеството.“ Тя продължи: „Трябва да ценим дълбокото приятелство, изградено в общата борба и споделена съдба, и да продължим да задълбочаваме сътрудничеството в рамките на китайско-европейските отношения, сътрудничеството между Китай и страните от Централна и Източна Европа и инициативата „Един пояс, един път.“

Дискусията продължи с изказванията на господин Михаил Миков, Проф. Николов, представител на студентската общност.

Интересното беше, че на дискусията присъства господин Асен Антов. Човек с интересна история, която сподели с присъстващите. История свързана с любов, саможертва и вяра. Вяра в доброто. Той е председател на Българо-китайската асоциация за традиционна китайска медицина от една страна, но е и потомък на д-р Янто Канети. Българин, които се включва доброволно в съпротивителното движение в Китай, и там открива своята любов.

Една история достойна за книга и за филм.

След тази толкова вдъхновяваща история срещата продължи с изказванията на представителите на китайските общности в България.

С организирането на тази дискусия се поставя началото на поредици от различни инициативи, които ще отбележат осемдесет години от победата над фашизма.

автор: Кристина Тенева

снимки: Жаклин Златанова

Let us remember the past so that we can build the future together!

A meeting and discussion was held at the Embassy of the People’s Republic of China to mark the 80th anniversary of the victory over fascism in World War II.

World War II left a lasting mark on history, and all countries paid a heavy price for this war.

For China, this is a particularly important moment because it marks the 80th anniversary of the victory in the Chinese people’s War of Resistance against Japanese aggression and the global anti-fascist war.

The discussion was attended by representatives of state institutions, scientists and researchers, representatives of Chinese communities in Bulgaria, as well as representatives of various organizations, students, and the media.

On the one hand, there was a retrospective look at the causes of the war and its consequences, but on the other hand, questions were raised that have been discussed for 80 years with the aim of remembering and not repeating the same mistakes.

The discussion was opened and led by Prof. Zahari Zahariev, who outlined in his speech the significance of China’s participation in World War II.

Her Excellency, the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People’s Republic of China, Ms. Dai Qingli, stated the following in her speech: „Together we will remember history, look to the future, continue the tradition of friendship, and discuss opportunities for cooperation.“

She gave a brief retrospective of the events of September 1931, when Japan invaded Northeast China. How in 1937 Japan began a full-scale aggressive war. How the Chinese Communist Party became the backbone of the people’s resistance. The Chinese resistance provided strong support to the allies – the Soviet Union, the United States, and Great Britain.

She also noted: „We must deepen the partnership between China and Bulgaria, as well as between China and Europe, and together promote the building of a community of shared destiny for humanity.“ She continued: „We must cherish the deep friendship built in the common struggle and shared destiny, and continue to deepen cooperation within the framework of China-Europe relations, cooperation between China and Central and Eastern European countries, and the Belt and Road Initiative.“

The discussion continued with speeches by Mr. Mihail Mikov, Prof. Nikolov, representative of the student community.

Interestingly, Mr. Asen Antov was also present at the discussion. He is a man with an interesting story, which he shared with those present. A story of love, sacrifice, and faith. Faith in goodness. He is the chairman of the Bulgarian-Chinese Association for Traditional Chinese Medicine, but he is also a descendant of Dr. Yanto Kaneti. A Bulgarian who voluntarily joined the resistance movement in China and found love there.

A story worthy of a book and a film.

After this inspiring story, the meeting continued with speeches by representatives of the Chinese communities in Bulgaria.

The organization of this discussion marks the beginning of a series of different initiatives that will commemorate eighty years since the victory over fascism.

Facebook

Twitter



Shares